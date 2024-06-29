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Необычная находка: в гараже обнаружили половину суперкара Ferrari

Необычная находка: в гараже обнаружили половину суперкара Ferrari

Автор:
29 июня 2024 10:56
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Видео   авто   гараж   необычная находка   половина суперкара   
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Существует несколько версий, почему суперкар Ferrari Mondial 8 разрезали пополам. Позже кабриолет оборудовали приставкой Play Station и мониторами.

Интересную находку обнаружили в одном из подземных гаражей в центре Лос-Анджелеса. Там стояла половина Ferrari Mondial 1981 года.


Кабриолет Ferrari Mondial 8 разрезали пополам вдоль. Существует несколько версий, почему так произошло.

По одной версии, авто разрезал один из автодилеров, чтобы показать его "начинку" и привлечь покупателей. По другой версии, этот суперкар Ferrari снимался в фильме "Гонки "Пушечное ядро" и по сюжету, был разрезан надвое.

Есть и третья, шуточная, версия — мол, Ferrari Mondial 8 принадлежал мужу, который разводился, и его жена захотела половину автомобиля.


Позже этот суперкар Ferrari превратили в своего рода аттракцион. В салоне установили игровую приставку Sony Play Station, DVD-плеер и экраны. Впоследствии половину авто продали за $7500.


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Метки: Ferrari   Видео   авто   гараж   необычная находка   половина суперкара   
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Pioner76 Минуту назад
Развод дело такое... Вторая половина у бабы.
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