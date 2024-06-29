Необычная находка: в гараже обнаружили половину суперкара Ferrari

Интересную находку обнаружили в одном из подземных гаражей в центре Лос-Анджелеса. Там стояла половина Ferrari Mondial 1981 года.



Кабриолет Ferrari Mondial 8 разрезали пополам вдоль. Существует несколько версий, почему так произошло.

По одной версии, авто разрезал один из автодилеров, чтобы показать его "начинку" и привлечь покупателей. По другой версии, этот суперкар Ferrari снимался в фильме "Гонки "Пушечное ядро" и по сюжету, был разрезан надвое.