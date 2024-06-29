Необычная находка: в гараже обнаружили половину суперкара Ferrari

Существует несколько версий, почему суперкар Ferrari Mondial 8 разрезали пополам. Позже кабриолет оборудовали приставкой Play Station и мониторами.
Интересную находку обнаружили в одном из подземных гаражей в центре Лос-Анджелеса. Там стояла половина Ferrari Mondial 1981 года.
Кабриолет Ferrari Mondial 8 разрезали пополам вдоль. Существует несколько версий, почему так произошло.
По одной версии, авто разрезал один из автодилеров, чтобы показать его "начинку" и привлечь покупателей. По другой версии, этот суперкар Ferrari снимался в фильме "Гонки "Пушечное ядро" и по сюжету, был разрезан надвое.
Есть и третья, шуточная, версия — мол, Ferrari Mondial 8 принадлежал мужу, который разводился, и его жена захотела половину автомобиля.
Позже этот суперкар Ferrari превратили в своего рода аттракцион. В салоне установили игровую приставку Sony Play Station, DVD-плеер и экраны. Впоследствии половину авто продали за $7500.
Источник:
Источник:
- В Великобритании водитель гиперкара Ferrari протаранил пять припаркованных автомобилей и убежал с места ДТП
- Ferrari F355 сгорел дотла во время поездки с потенциальным покупателем
- Посмотрите, как Ferrari Testarossa скользит по заснеженным дорогам
- Посмотрите видео о том, как Ferrari украшает наклейками свою новую машину F1
- Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12