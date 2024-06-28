Служебная машина рухнула на сотрудника ГАИ во время показательных выступлений в Подмосковье

Можно сказать, гаишник отделался лёгким испугом.
Показательные выступления сотрудников ГАИ в подмосковной Ивантеевке едва не закончились трагедией. Один из водителей балансирующего на двух колёсах служебного авто уронил транспортное средство прямо на коллегу, над которым должен был проехать.
"Во время демонстрации профессиональных умений в Центре профессиональной подготовки Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве произошел несчастный случай. В результате один из сотрудников получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью угроз нет", — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Автоинспектора с мероприятия забрал скорая помощь. У 48-летнего Алексея диагностировали перелом ноги, вывих пальцев и ссадины на спине. Сейчас мужчина находится в ведомственной больнице, его жизни ничего не угрожает.
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Известно, что смертельный номер исполняла пилотажная группа "Каскад", которая состоит из действующих сотрудников ГАИ.
"Создана она [пилотажная группа] была по инициативе заместителя начальника полиции, начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Виктора Коваленко. И отнюдь не для показных выступлений, хотя и это важно. А для совершенствования уровня профессиональной подготовленности личного состава Госавтоинспекции Москвы. Кстати, в состав команды входят исключительно действующие сотрудники второго специализированного батальона ДПС на спецтрассе." — говорится в ведомственной газете "Петровка 38".
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ГИБДД в ГАИ, полицию в милицию
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