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Служебная машина рухнула на сотрудника ГАИ во время показательных выступлений в Подмосковье

Служебная машина рухнула на сотрудника ГАИ во время показательных выступлений в Подмосковье

Автор:
28 июня 2024 15:22
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Видео   ГАИ   Подмосковье   показательные выступления   травмы   трюк   
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Можно сказать, гаишник отделался лёгким испугом.

Показательные выступления сотрудников ГАИ в подмосковной Ивантеевке едва не закончились трагедией. Один из водителей балансирующего на двух колёсах служебного авто уронил транспортное средство прямо на коллегу, над которым должен был проехать.

"Во время демонстрации профессиональных умений в Центре профессиональной подготовки Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве произошел несчастный случай. В результате один из сотрудников получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью угроз нет", — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Автоинспектора с мероприятия забрал скорая помощь. У 48-летнего Алексея диагностировали перелом ноги, вывих пальцев и ссадины на спине. Сейчас мужчина находится в ведомственной больнице, его жизни ничего не угрожает.

Известно, что смертельный номер исполняла пилотажная группа "Каскад", которая состоит из действующих сотрудников ГАИ.

"Создана она [пилотажная группа] была по инициативе заместителя начальника полиции, начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Виктора Коваленко. И отнюдь не для показных выступлений, хотя и это важно. А для совершенствования уровня профессиональной подготовленности личного состава Госавтоинспекции Москвы. Кстати, в состав команды входят исключительно действующие сотрудники второго специализированного батальона ДПС на спецтрассе." — говорится в ведомственной газете "Петровка 38".

Источник:

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Метки: Автомобиль   Видео   ГАИ   Подмосковье   показательные выступления   травмы   трюк   
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7  комментариев
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13k
Krapiv Час назад
номер называется "Едет бухой начальник, а рядовые сотрудники перед ним склоняются"
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3k
Александр Минуту назад
Чем это поможет в работе?
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2k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
Пора опять в ГАИ переименовывать! ой ! -как пора !
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23k
BiZ 2 часа назад
а че начальники не легли рядом?
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Обделался лёгким испугом
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11k
Alex 2 часа назад
Долб**бы...
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Burzum
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