Служебная машина рухнула на сотрудника ГАИ во время показательных выступлений в Подмосковье

Показательные выступления сотрудников ГАИ в подмосковной Ивантеевке едва не закончились трагедией. Один из водителей балансирующего на двух колёсах служебного авто уронил транспортное средство прямо на коллегу, над которым должен был проехать.





"Во время демонстрации профессиональных умений в Центре профессиональной подготовки Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве произошел несчастный случай. В результате один из сотрудников получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью угроз нет", — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.