С юмором о даче

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Темнокожий весельчак поделился своими впечатлениями о посещении дачи в России. Сделал он это с юмором и самоиронией.
Парень любит пошутить над собой.
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Люди с самоиронией на вес золота. Сейчас кругом обидчевые и оскорбляются по любому поводу