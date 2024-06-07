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С юмором о даче

С юмором о даче

Автор:
07 июня 2024 14:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Россия   Юмор   впечатления   дача   
2804
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Темнокожий весельчак поделился своими впечатлениями о посещении дачи в России. Сделал он это с юмором и самоиронией.

Парень любит пошутить над собой.

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Метки: Видео   Прикол   Россия   Юмор   впечатления   дача   
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9  комментариев
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
В Европе не показывайте. У них от такого простого отношения к жизни веселого человека будет рак мозга.
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26k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
А потом он пошел в баню. Там было жарко и били ветками. Прям как дома )))
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8k
Николай 14 минут назад
Это он на шашлыки на дачу еще не ездил...))) там потом еще "угольки" все жрут...)))АХАХА
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379
Абвгд Еёжзиклмн 16 минут назад
Джимми Джи в поисках ремикса на "Дача хаус"
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2k
Алекс Полчаса назад
чёткий
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22k
иванов дмитрий 49 минут назад
Плюсую.
Люди с самоиронией на вес золота. Сейчас кругом обидчевые и оскорбляются по любому поводу
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1k
Александр 55 минут назад
На такого иммигранта любо дорого посмотреть, не то что рахмаджоны не бе не ме, и в голове полторы извилины.
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2k
SoulSeeker 56 минут назад
Представляю, как там этот дед угорал, ведь реально забавно кричать негру работающему в поле: "Работайте, негры, солнце ещё высоко", на минутку почувствовав себя плантатором из Алабамы начала XIX века. У нас на каждой работе начальники примерно такое говорят )) Правда все равно большинство балду пинает...
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16k
Ёшкин кот Час назад
Олимпиада-80. Мне 15 лет. В кафе на Профсозной кушаю пельмени. Рядом пара негров. Один из них размером, как пятеро я. Тоже кушают, по своему что-то болтают. И тут по столу пробежал таракан. Здоровила взвизгнул так, что все кругом ошалели. А потом принялся вилкой гонять таракана по столу, приговаривая "Вуй, какой зверь"
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3323 поста (3260 в горячем)

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