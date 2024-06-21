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Компания из Испании предлагает полет на воздушном шаре в космос за 200 тысяч евро

Компания из Испании предлагает полет на воздушном шаре в космос за 200 тысяч евро

Автор:
21 июня 2024 09:22
Сообщество : Космос
Метки: Видео   интересно   космос   на воздушном шаре   новости   фото   
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В специальной капсуле 7 человек смогут подняться на высоту 40 км.

Испанская компания EOS-X Space объявила о том, что уже в следующем году желающие увидеть космос и нашу планету с очень большой высоты смогут подняться в стратосферу в семиместной капсуле, которая прикреплена к огромному воздушному шару.


Когда речь идет о полетах к краю космического пространства на воздушном шаре, то есть почти туда, где начинается настоящий космос, то в этом плане некоторые люди могут подумать об американской компании Space Perspective.


С 2020 года эта компания разрабатывает капсулу "Нептун", внутри которой 8 космических туристов смогут подняться на высоту 30 км над поверхностью Земли. Сам полет займет 6 часов.


На такой высоте можно увидеть кривизну Земли и черноту космоса. Капсула "Нептун" будет прикреплена к воздушному шару, наполненному водородом. Но Space Perspective — это не единственная компания, которая собирается предоставлять подобную услугу для космических туристов.

Испанская компания EOS-X Space объявила о том, что уже завершает разработку собственной капсулы EOS-X, которая должна начать полеты с баз в Севилье и Абу-Даби в третьем квартале 2025 года.


Эта капсула из углеродного волокна будет доставлять 7 туристов и одного пилота на высоту примерно 40 км над поверхностью Земли с помощью шара, наполненного гелием. Предполагается, то весь полет в стратосферу займет 5 часов: два часа нужно на подъем, два часа капсула будет находится на вышеуказанной высоте и затем час будет спускаться вниз.

Как и в случае с капсулой "Нептун", EOS-X будет иметь эргономичные сиденья, панорамные окна, бар и туалет. Билет для туристов будет стоить от 150 до 200 тысяч евро за одно место. В то время как полет в капсуле от Space Perspective обойдется в 125 тысяч долларов. По примерному курсу это 116 тысяч евро.


Компания EOS-X Space надеется предложить особенно богатым клиентам еще больше. Для этого она планирует построить комплекс SpaceHub на острове Картуха, который находится на реке Гвадалквивир в Севилье. Там туристы смогут провести несколько дней в роскошном отеле, принимая участие в таких мероприятиях, как полеты на самолете в условиях невесомости и симуляции космических миссий в виртуальной реальности, а затем отправятся на на вертолете к месту старта капсулы EOS-X.

Компания EOS-X Space заявляет, что окончательные испытания капсулы пройдут в ближайшее время. Как будет выглядеть такой полет можно увидеть на видео ниже.



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Метки: Видео   интересно   космос   на воздушном шаре   новости   фото   
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15  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Антибатискаф АнтиТитан))
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11k
soar Минуту назад
Не так давно другая частная компания предлагала туристам за деньги спуститься на 6000 метров.
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81
Hitriy Zhuk 19 минут назад
Интересно, если в частном порядке сделать неуправляемую ракету и ловко рассчитать так что бы попасть в шар, смогут посадить?
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7k
Атомный Крот 22 минуты назад
"эргономичные сиденья, панорамные окна, бар и туалет."

А у Вирджин Галактик туалета на борту не предусмотрено.

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1k
Дмитрий 24 минуты назад
Одни уже "сплавали"....теперь ждем "полетали"
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
40 км на космос даже если очень хотеть ни как не тянет.
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475
Dupych 54 минуты назад
Интересно.... Как они решают проблему микро-метеоритов? и прочего летающего мусора.
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2k
Лютый вам Бетховен Час назад
Одни "Титаник" посмотрели, другие планету Землю посмотрят.
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17k
ss Час назад
В космос на воздушном шаре?!!!... Пр-р-эле-э-эсно! Восхитительно!
А чего только в космос? Давайте прямо на луну! Или роза ветров не позволяет?
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11k
Alex Час назад
Что-то это мне напоминает
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2419 постов (2372 в горячем)

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