Компания из Испании предлагает полет на воздушном шаре в космос за 200 тысяч евро

Испанская компания EOS-X Space объявила о том, что уже в следующем году желающие увидеть космос и нашу планету с очень большой высоты смогут подняться в стратосферу в семиместной капсуле, которая прикреплена к огромному воздушному шару.

Когда речь идет о полетах к краю космического пространства на воздушном шаре, то есть почти туда, где начинается настоящий космос, то в этом плане некоторые люди могут подумать об американской компании Space Perspective.

С 2020 года эта компания разрабатывает капсулу "Нептун", внутри которой 8 космических туристов смогут подняться на высоту 30 км над поверхностью Земли. Сам полет займет 6 часов.

На такой высоте можно увидеть кривизну Земли и черноту космоса. Капсула "Нептун" будет прикреплена к воздушному шару, наполненному водородом. Но Space Perspective — это не единственная компания, которая собирается предоставлять подобную услугу для космических туристов.

