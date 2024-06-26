Самолет Boeing 737 падал на протяжении 15 минут из-за сбоя в системе давления

В самолете авиакомпании Korea Air произошел сбой давления, после этого борт снизился почти на 30 000 футов всего за 15 минут. Перепуганные пассажиры надели кислородные маски и готовились к худшему.

Сообщается, что авиалайнер вылетел из международного аэропорта Инчхон (Южная Корея) в 16:45 по местному времени в субботу, 22 июня, и направлялся в город Тайчжун. Всего через 30 минут после этого, когда Boeing был над корейским островом Чеджу, неожиданно произошел сбой в системе.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, что пассажиры на борту напуганы, а дети громко плачут.