Самолет Boeing 737 падал на протяжении 15 минут из-за сбоя в системе давления

Пассажирка сняла, что происходило в салоне во время аварии.
В самолете авиакомпании Korea Air произошел сбой давления, после этого борт снизился почти на 30 000 футов всего за 15 минут. Перепуганные пассажиры надели кислородные маски и готовились к худшему.
Сообщается, что авиалайнер вылетел из международного аэропорта Инчхон (Южная Корея) в 16:45 по местному времени в субботу, 22 июня, и направлялся в город Тайчжун. Всего через 30 минут после этого, когда Boeing был над корейским островом Чеджу, неожиданно произошел сбой в системе.
На опубликованной видеозаписи можно увидеть, что пассажиры на борту напуганы, а дети громко плачут.
Согласно данным FlightRadar, самолет снизился на высоту 26 900 футов всего за 15 минут. В результате инцидента 17 пассажиров пожаловались на ухудшение самочувствия, в частности боль в барабанных перепонках.
После аварийной посадки рейс в международный аэропорт Тайчжун перенесли на воскресенье, 23 июня.
Представители авиакомпании Korean Air заявили, что находятся в постоянном контакте с пассажирами.
"Мы сотрудничаем со всеми соответствующими органами для расследования обстоятельств инцидента. Оказали всестороннюю поддержку пострадавшим пассажирам, включая размещение, питание и трансфер. Приносим извинения за этот случай", — говорится в сообщении.
Кстати, производитель самолетов Boeing сейчас переживает не лучшие времена из-за ряда аварий, связанных с неисправностями лайнеров.
Источник:
- В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье
- Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s
- Пассажиров "Аэрофлота" закрыли в салоне самолёта без кондиционера
- Тем временем в Индонезии: силовики чуть не задушили иностранного дипломата
- В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание