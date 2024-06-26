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Самолет Boeing 737 падал на протяжении 15 минут из-за сбоя в системе давления

Самолет Boeing 737 падал на протяжении 15 минут из-за сбоя в системе давления

Автор:
26 июня 2024 09:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Boeing 737   Видео   авария   люди   небо   новости   самолет   фото   
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Пассажирка сняла, что происходило в салоне во время аварии.

В самолете авиакомпании Korea Air произошел сбой давления, после этого борт снизился почти на 30 000 футов всего за 15 минут. Перепуганные пассажиры надели кислородные маски и готовились к худшему.

Сообщается, что авиалайнер вылетел из международного аэропорта Инчхон (Южная Корея) в 16:45 по местному времени в субботу, 22 июня, и направлялся в город Тайчжун. Всего через 30 минут после этого, когда Boeing был над корейским островом Чеджу, неожиданно произошел сбой в системе.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, что пассажиры на борту напуганы, а дети громко плачут.

Согласно данным FlightRadar, самолет снизился на высоту 26 900 футов всего за 15 минут. В результате инцидента 17 пассажиров пожаловались на ухудшение самочувствия, в частности боль в барабанных перепонках.

После аварийной посадки рейс в международный аэропорт Тайчжун перенесли на воскресенье, 23 июня.

Представители авиакомпании Korean Air заявили, что находятся в постоянном контакте с пассажирами.

"Мы сотрудничаем со всеми соответствующими органами для расследования обстоятельств инцидента. Оказали всестороннюю поддержку пострадавшим пассажирам, включая размещение, питание и трансфер. Приносим извинения за этот случай", — говорится в сообщении.

Кстати, производитель самолетов Boeing сейчас переживает не лучшие времена из-за ряда аварий, связанных с неисправностями лайнеров.

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Метки: Boeing 737   Видео   авария   люди   небо   новости   самолет   фото   
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2  комментария
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9k
Алексей Полчаса назад
Что происходило в кабине пилотов во время аварии
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3k
kirka72 Минуту назад
Самое главное наложить на видео тревожную музыку!
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3650 постов (3483 в горячем)

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