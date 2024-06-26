Муж остался жив: погибшей женщиной в упавшей с парковки машине оказалась беременная любовница с сыном

Стало известно, что за рулём автомобиля был 37-летний Рафаэль Аракельян, которого когда-то звали Роман Бутенко. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», занимавшимся лечением наркоманов, алкоголиков и игроманов. Его любовницей оказалась Екатерина. Она была беременна, но не от своего мужа, которого зовут Алексей. Он узнал, что его супруга на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с Аракельяном и что ребенок не от него. О смерти жены и сына Алексей вовсе узнал из СМИ.