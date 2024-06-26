Муж остался жив: погибшей женщиной в упавшей с парковки машине оказалась беременная любовница с сыном

Ранее сообщалось, что погибшие - муж и жена. Однако выяснилось, что женщина погибла вместе с любовником, а её муж остался жив.
25 июня в Краснодаре автомобиль вылетел с крытой парковки. Он упал на крышу. Страшно представить, что почувствовали пассажиры - мужчина, женщина и 10-летний ребёнок.
Телеграм-канал «Kub Mash» сообщает, что предприниматель имел проблемы с деньгами, а по словам некоторых знакомых погибшего, он и вовсе страдал от наркотической зависимости. После изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения правоохранители разработали еще одну версию случившегося. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство двух и более лиц». На видеозаписи видно, как машина едет в сторону ограждения на полном ходу, следов торможения на парковке нет.
«Приехали МЧС и врачи. Врачи пытались откачать их троих около 40 минут, все безуспешно. Скончались на месте. На этой парковке постоянно что-то происходит. Плохие меры безопасности», — рассказал очевидец NEWS.ru.
Сначала сообщалось, что в аварии погибла семейная пара, но позже выяснилось, что мужчина и женщина не связаны узами брака. 10-летний Дима был сыном женщины, которая оказалась на 4-м месяце беременности.
Стало известно, что за рулём автомобиля был 37-летний Рафаэль Аракельян, которого когда-то звали Роман Бутенко. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», занимавшимся лечением наркоманов, алкоголиков и игроманов. Его любовницей оказалась Екатерина. Она была беременна, но не от своего мужа, которого зовут Алексей. Он узнал, что его супруга на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с Аракельяном и что ребенок не от него. О смерти жены и сына Алексей вовсе узнал из СМИ.
Источник:
- Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД
- Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе
- Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал
- Оставил детей сиротами
- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
Так, может, ребенок вообще от Баракельяна? А Аракельян в отношениях с Алексеем?
Странно, сколько раз там был, не замечал плохих мер безопасности.
Да и за всю историю существования Галереи, я чет не слышал о подобном.
Что же касается водителя, то типичный армянин.
Проблемы с деньгами, но катается на Х6.
Понты, для этих ребят это всё
и бабло при нем и от шалавы избавился
---------------
Это не нормально.
Хоть коллега хоть кто, но ребенок не должен видеть любовника(цу) родителя.