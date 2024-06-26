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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1524 поста • 63 подписчика подписаться
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Муж остался жив: погибшей женщиной в упавшей с парковки машине оказалась беременная любовница с сыном

Муж остался жив: погибшей женщиной в упавшей с парковки машине оказалась беременная любовница с сыном

Автор:
26 июня 2024 19:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   аварии   машина   машина вылетела с парковки   происшествия   смертельное ДТП   
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Ранее сообщалось, что погибшие - муж и жена. Однако выяснилось, что женщина погибла вместе с любовником, а её муж остался жив.

25 июня в Краснодаре автомобиль вылетел с крытой парковки. Он упал на крышу. Страшно представить, что почувствовали пассажиры - мужчина, женщина и 10-летний ребёнок.

Телеграм-канал «Kub Mash» сообщает, что предприниматель имел проблемы с деньгами, а по словам некоторых знакомых погибшего, он и вовсе страдал от наркотической зависимости. После изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения правоохранители разработали еще одну версию случившегося. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство двух и более лиц». На видеозаписи видно, как машина едет в сторону ограждения на полном ходу, следов торможения на парковке нет.

«Приехали МЧС и врачи. Врачи пытались откачать их троих около 40 минут, все безуспешно. Скончались на месте. На этой парковке постоянно что-то происходит. Плохие меры безопасности», — рассказал очевидец NEWS.ru.

Сначала сообщалось, что в аварии погибла семейная пара, но позже выяснилось, что мужчина и женщина не связаны узами брака. 10-летний Дима был сыном женщины, которая оказалась на 4-м месяце беременности.

Стало известно, что за рулём автомобиля был 37-летний Рафаэль Аракельян, которого когда-то звали Роман Бутенко. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», занимавшимся лечением наркоманов, алкоголиков и игроманов. Его любовницей оказалась Екатерина. Она была беременна, но не от своего мужа, которого зовут Алексей. Он узнал, что его супруга на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с Аракельяном и что ребенок не от него. О смерти жены и сына Алексей вовсе узнал из СМИ.

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Метки: ЧП   аварии   машина   машина вылетела с парковки   происшествия   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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35k
Ego sum qui sum Час назад
журналисты раньше собирали информацию прежде чем ее публиковать, сейчас важно быть первым, я уже видел про этот случай разное написано и что ребенок этот девочка и что ей 12 теперь 10 лет и Дима...с профессиональной журналистикой было проще
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63k
Андрей 9 минут назад
Когда узнал, за каким хреном ты ребёнка своего это бл..ди доверил? Мужика жаль, ребёнка безумно жаль, бд..дь и нарика не жаль.
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9k
perekrestok 9 минут назад
Погибших жаль, мужа тоже. А вот интересно что женщина сказала сыну про мужика за рулем? Наверное в семье все шло к развалу, раз женщина так открыто разъезжала с любовником. Но судьба все решила радикально и по-своему.
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2k
Михаил 11 минут назад
Вот это поворот…
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1k
ФЫВАПРОЛ 23 минуты назад
"Она была беременна, но не от своего мужа, которого зовут Алексей. Он узнал, что его супруга на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с Аракельяном и что ребенок не от него."
Так, может, ребенок вообще от Баракельяна? А Аракельян в отношениях с Алексеем?
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19k
GROMOZEKA Полчаса назад
“На этой парковке постоянно что-то происходит. Плохие меры безопасности”

Странно, сколько раз там был, не замечал плохих мер безопасности.
Да и за всю историю существования Галереи, я чет не слышал о подобном.
Что же касается водителя, то типичный армянин.
Проблемы с деньгами, но катается на Х6.
Понты, для этих ребят это всё
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18k
Вася 39 минут назад
"Рафаэль Аракельян, которого когда-то звали Роман Бутенко" маскируются ещё пи.оры. Только бьют не по паспорту а по морде
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79
Сергей Сергей 40 минут назад
муж красавчик!
и бабло при нем и от шалавы избавился
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7k
Кистень 43 минуты назад
Санта Барбара!
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12k
Juli Час назад
Нафига она вообще сына к хахалю в машину потащила????
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5164 поста (4949 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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