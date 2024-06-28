Медведь украл холодильник у рабочих

Барибал забрался в пикап ремонтирующих балконы мужчин, пока они наблюдали за ним неподалеку. Хищник достал из автомобиля небольшой холодильник и протащил его по дороге в зубах. Затем, как сообщает очевидец, медведь открыл холодильник и съел всю еду из него, которую рабочие взяли с собой на смену.

Барибала удалось прогнать: он ушел в лес, бросив пустой холодильник. Ремонтники вернули украденное себе.