Медведь украл холодильник у рабочих

В Калифорнии черный медведь (барибал) стащил из машины рабочих небольшой холодильник, а затем полакомился едой из него.
Барибал забрался в пикап ремонтирующих балконы мужчин, пока они наблюдали за ним неподалеку. Хищник достал из автомобиля небольшой холодильник и протащил его по дороге в зубах. Затем, как сообщает очевидец, медведь открыл холодильник и съел всю еду из него, которую рабочие взяли с собой на смену.
Барибала удалось прогнать: он ушел в лес, бросив пустой холодильник. Ремонтники вернули украденное себе.
Источник:
Черный медведь, или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.
Источник:
- Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей
- Медведь искупался на оживлённом пляже в США
- Черный медведь несколько часов терроризировал жителей Вашингтона
- Медведь совершил набег на чужой холодильник
- Медведица помогла медвежонку перелезть через забор