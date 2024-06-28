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Медведь украл холодильник у рабочих

Медведь украл холодильник у рабочих

Автор:
28 июня 2024 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   США   Холодильник   животные   кража   
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В Калифорнии черный медведь (барибал) стащил из машины рабочих небольшой холодильник, а затем полакомился едой из него.

Барибал забрался в пикап ремонтирующих балконы мужчин, пока они наблюдали за ним неподалеку. Хищник достал из автомобиля небольшой холодильник и протащил его по дороге в зубах. Затем, как сообщает очевидец, медведь открыл холодильник и съел всю еду из него, которую рабочие взяли с собой на смену.

Барибала удалось прогнать: он ушел в лес, бросив пустой холодильник. Ремонтники вернули украденное себе.

Черный медведь, или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

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Метки: Видео   Медведь   США   Холодильник   животные   кража   
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alertol Час назад
Ну это классика
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А.Берестенко Час назад
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БамбарбияКиргуду Час назад
Мы не должны ждать милостей от природы.Наша задача взять их самим.Мичурин по моему.Медведь пиндосский,а Мичурина знает.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4067 постов (4063 в горячем)

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