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В Обнинске мигрант пытался отшлёпать девушку по пятой точке у магазина с мороженым

В Обнинске мигрант пытался отшлёпать девушку по пятой точке у магазина с мороженым

Автор:
23 июня 2024 11:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Обнинск   Реакция   мигрант   отшлёпать   пятая точка   шорты   
2158
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Девушка оказалась с бойким характером, она не стала терпеть наглость в свой адрес и выписала мигранту с ноги два поджопника.

По счастливой случайности, инцидент увидели мимо проезжающие сотрудники росгвардии, которые забрали потенциального насильника в отдел

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Метки: Видео   Обнинск   Реакция   мигрант   отшлёпать   пятая точка   шорты   
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23  комментария
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11k
Vacony Час назад
вот это мгновенная карма...
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5k
Горожанин 3 минуты назад
А девчонка-то прекрасная.
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РАТНИК 7 минут назад
Никогда не покупайте что либо у мигрантов - особенно еду, они все больные и не проходят медкомиссию - все документы покупные и фальшивые.
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19k
Михаил Гривин 10 минут назад
Про американчика, который девку из Владивостоке ограбил, тоже писали все с возмущением, какой же он гад и сволочь. А когда появились видео с камеры этой девки, которая над ним издевалась - все его жалеть начали. Вот тут тоже х.з., с чего всё началось и звука нет.
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1k
Corkscrew 14 минут назад
Е.ало ему нужно было расковырять прямо на месте.
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2k
Тимур Полчаса назад
Если не читать текст, который, хз, насколько правда. Выглядит так, будто мужик сделал замечание, что у бабы жопа едва прекрыта.
А на самом деле просто хотел мороженого, но тут баба начала отстаивать права своей жопы, и насколько ей надо быть прикрытой. Догадываюсь, что текст был примерно такой:
"- Не твоё дело, чурка дранная!" Ну или что-то вроде такого"
Мужик, чтобы не бить в морду, (баба все-таки), попытался один раз по жопе шлепнуть и "полетело говно на вентилятор", да тут ещё росгвардия. Не задался денек.
Короче, лучше бы он молча купил мороженое.
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4k
poбт 49 минут назад
а вместо мудацкой музыки слабо звук с камеры?
наверняка там все отлично слышно, а тема притянута за х*уй
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2k
Alex Час назад
Редкий случай, когда надо и полиция тут как тут. Девушка молодец, боевая
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885
Zmey8838 Час назад
Молодец деффка!
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2k
pka2004 Час назад
Правильно, что дала отпор. От этих вонючек можно вшей или лишай подцепить.
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7k
мемфрид Час назад
Как в мультике- тут же какой-то спецназ)
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naf-naf Час назад
Я вот вижу, что баба нападает на мужика, а он от нее отбивается
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60k
alertol Час назад
Вот мне уже за 40, а не пойму понять женщин, одни кричат что "да что вы мужики паритесь, хватай и тащи, нам женщинам нравятся альфа самцы а не лузеры" другие "мне нужен горячий южный парень они крутые", а тут бац, даже по попе шлёпнуть нельзя. Может он после этого отвёл бы её в загс и жили бы они долго и счастливо...
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782
tokol 2 часа назад
Никуя непонятно
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3534 поста (3345 в горячем)

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