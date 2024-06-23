В Обнинске мигрант пытался отшлёпать девушку по пятой точке у магазина с мороженым

Как на картине: путешествие по следам великих художников

Мужчина дал "дружественный совет" мигранту

В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги

️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой

«Дaвaй тeбe язычкoм пoдeлaю»: мигрант пристал к девушке и настойчиво склонял её к сексу

Испанец отправил в нокаут оскорбившего его жену мужчину