В Обнинске мигрант пытался отшлёпать девушку по пятой точке у магазина с мороженым

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Девушка оказалась с бойким характером, она не стала терпеть наглость в свой адрес и выписала мигранту с ноги два поджопника.
По счастливой случайности, инцидент увидели мимо проезжающие сотрудники росгвардии, которые забрали потенциального насильника в отдел
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А на самом деле просто хотел мороженого, но тут баба начала отстаивать права своей жопы, и насколько ей надо быть прикрытой. Догадываюсь, что текст был примерно такой:
"- Не твоё дело, чурка дранная!" Ну или что-то вроде такого"
Мужик, чтобы не бить в морду, (баба все-таки), попытался один раз по жопе шлепнуть и "полетело говно на вентилятор", да тут ещё росгвардия. Не задался денек.
Короче, лучше бы он молча купил мороженое.
Не нравится, пусть в кишлак к себе обратно п(и)здует .
наверняка там все отлично слышно, а тема притянута за х*уй
Она мигранту надавала шлепков.