Глава Вологодской области зачитал рэп и станцевал капоэйру

Кажется, глава региона отпраздновал День молодёжи и День города сразу за всех жителей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов затмил всех глав регионов — так День молодёжи не праздновал ещё никто из них. На открытии молодёжного фестиваля "Дыхание улиц" Филимонов зачитал рэп и станцевал бразильскую капоэйру, чем немало удивил местных жителей.
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Как рассказал Филимонов, он сам занимался брейк-дансом в университете, поэтому многие современные увлечения молодёжи ему не чужды, пообещав поддерживать начинания местных жителей и чаще организовывать спортивные и танцевальные фестивали, в том числе и по экстремальным видам спорта.
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"Увидел, как парни выполняют элементы бразильской капоэйры и вспомнил 1999-й год, когда был студентом РУДН, и мы создали свой клуб единоборств «Боевые искусства планеты», где, наряду с соотечественниками, тренировались ребята (в том числе мои сокурсники) из Африки, Азии и Латинской Америки. Были и интересные выступления (вместе с известными командами по брейк-дансу и т.д.). Всё знаем, через всё сами прошли", — написал глава региона в своём Telegram-канале.
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Добавим, что 44-летний Георгий Филимонов занял пост главы региона 31 октября нынешнего года, после того, как в отставку по собственному желанию ушёл губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В середине мая он назначил своим замом (вице-губернатором) бывшего чемпиона мира по боксу среди профессионалов и олимпийского чемпиона Александра Поветкина, который будет отвечать за патриотическое воспитание и популяризацию спорта в регионе.
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Известно, что Филимонов под руководством отца, вице-президента Федерации кикбоксинга России, с раннего детства занимался боевыми искусствами (ушу, кикбоксинг, карате, тхэквондо). Отсюда и его способность скакать на удивление публики.
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