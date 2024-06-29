Участница фаер-шоу в подмосковных Люберцах вспыхнула во время представления

В Люберцах участница фаершоу чуть не сгорела заживо — в какой то момент огонь перекинулся ей на рюкзак, где, вероятно, находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью.
Рядовое фаершоу в подмосковных Люберцах чуть не закончилось трагедией — у одной из участниц представления вспыхнул рюкзак с легковоспламеняющейся жидкостью. Девушку, на которую огонь перебросился за считанные секунды, оперативно потушили, после чего увезли на скорой.
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Зрители почти не пострадали. Очевидцы сообщают в чатах, что несколько человек получили ушибы, когда в ужасе отбегали от огня.
Фаер-шоу проводилось у здания администрации в рамках праздника Дня молодежи.
Пламя прямо на нас пошло, и сама девушка горящая побежала, видимо, от испуга на нас. Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя огня
, – рассказал РЕН ТВ очевидец произошедшего Анатолий.
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Понятно, что фаер-шоу - это красиво и зрелищно, но огонь ничем не безопаснее того же самого циркового тигра, который тоже даёт зрелище и вызывает восторг своим выступлением.
Однако в цирке стоит специальное ограждение для безопасности зрителей, а вот где подобное ограждение вокруг фаерщиков?
Вы против техники безопасности и предпочитаете получить ожоги в случае неудачного трюка фаерщика? Вы это серьёзно? Поэтому и минусите, что против специального ограждения для безопасности?