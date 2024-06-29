Участница фаер-шоу в подмосковных Люберцах вспыхнула во время представления

Зрители почти не пострадали. Очевидцы сообщают в чатах, что несколько человек получили ушибы, когда в ужасе отбегали от огня.

Фаер-шоу проводилось у здания администрации в рамках праздника Дня молодежи.

Пламя прямо на нас пошло, и сама девушка горящая побежала, видимо, от испуга на нас. Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя огня

, – рассказал РЕН ТВ очевидец произошедшего Анатолий.