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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1531 пост • 63 подписчика подписаться
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Участница фаер-шоу в подмосковных Люберцах вспыхнула во время представления

Участница фаер-шоу в подмосковных Люберцах вспыхнула во время представления

Автор:
29 июня 2024 23:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   вспышка   горелка   люберцы   фаер шоу   шоу   
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В Люберцах участница фаершоу чуть не сгорела заживо — в какой то момент огонь перекинулся ей на рюкзак, где, вероятно, находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью.

Рядовое фаершоу в подмосковных Люберцах чуть не закончилось трагедией — у одной из участниц представления вспыхнул рюкзак с легковоспламеняющейся жидкостью. Девушку, на которую огонь перебросился за считанные секунды, оперативно потушили, после чего увезли на скорой.

Зрители почти не пострадали. Очевидцы сообщают в чатах, что несколько человек получили ушибы, когда в ужасе отбегали от огня.

Фаер-шоу проводилось у здания администрации в рамках праздника Дня молодежи.

Пламя прямо на нас пошло, и сама девушка горящая побежала, видимо, от испуга на нас. Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя огня

, – рассказал РЕН ТВ очевидец произошедшего Анатолий.

Источник:

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Метки: Подмосковье   вспышка   горелка   люберцы   фаер шоу   шоу   
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8  комментариев
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18k
Nikita Час назад
Только недавно "огненная скакалка" в зрителей летала.... И вот опять. Пора уже вводить проверки на профпригодность.... Только не какого-нибудь "товарища Огурцова" ставить...
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933
zu4ara 6 минут назад
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29k
ПаганецЪ 15 минут назад
Техника безопасности - наше всё.
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4k
Звёздный странник Полчаса назад
ЦИТАТА: "Зрители почти не пострадали. Очевидцы сообщают в чатах, что несколько человек получили ушибы, когда в ужасе отбегали от огня."
Понятно, что фаер-шоу - это красиво и зрелищно, но огонь ничем не безопаснее того же самого циркового тигра, который тоже даёт зрелище и вызывает восторг своим выступлением.
Однако в цирке стоит специальное ограждение для безопасности зрителей, а вот где подобное ограждение вокруг фаерщиков?
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18
Latvia Sitizen Час назад
Работа - огонь. Просто горит на работе. Происходит выгорание.
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19
ALaster Час назад
Жесть. Надеюсь всё с девушкой будет хорошо.
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Видео просто огонь!
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1545 постов (1475 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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