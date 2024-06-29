5 реально существующих акул: выдвижная челюсть и кудрявая борода

Акулы, акулы - сколько же было снято фильмов и написано рассказов об этих хищниках подводного мира. Кажется, что сейчас внешний вид и поведение этих рыб больше не сможет никого удивить. Однако это совершенно не так - среди представителей этих рыб есть действительно уникальные экземпляры, так и хочется сказать: "Нарочно не придумаешь".
Некоторые из этих существ и вовсе не похожи на акул в привычном понимании, что иногда вызывает искреннее удивление. Какие самые удивительные акулы существуют на этом свете? И самое главное, почему рыба на первом месте настолько страшная?
5. Акула-свинья / Центрина
Название рыбы отлично описывает ее внешний вид. Голова рыбы действительно напоминает свиное рыло, а заканчивается она достаточно мощным "пятачком". К тому же, сама форма тела рыбы напоминает именно свинью - визуально она достаточно толстая и упитанная.
Питается эта рыба, как правило, моллюсками и многощетинковыми червями, иногда она закусывает ракообразными. Охотится она примерно так же, как и свинья - правда, трюфели не выкапывает, а наслаждается морской живностью, живущей в песке.
Причем, живет чуть глубже отметки в 100 метров ниже уровня воды. Для человека неопасна, что делает ее изучение еще более интересным, особенно в натуральной среде обитания.
4. Гигантская / Исполинская акула
Если в воде можно увидеть большую рыбу, плывущую с огромным открытым ртом, то это именно этот вид акул. По размеру он - второй после китовой. Однако, несмотря на огромный размер, для человека акула совершенно не опасна, ведь питается она планктоном, который и собирает в широко открытый рот. Единственная опасность для человека - возможность порезаться об острые чешуйки.
Причем, в теории, эта акула может с легкостью проглотить человека. Ее рот раскрывается настолько широко, что этот вид пугает многих хищников и людей, особенно если не в курсе миролюбивости этой акулы.
3. Пятнистый воббегонг / Ковровая акула
Местные жители Австралии называют эту рыбу "Лохматая борода". Дело в том, что этот вид акулы совершенно не похожи на других акул. Их морда обладает кисточками вокруг рта, что внешне очень похоже на кудрявую бороду. К тому же, окрас рыбы - яркий с узорами, что также стало причиной прозвища "Ковровой акулы". Хищник из-за своей расцветки и бороды очень хорошо прячется на дне и в кораллах.
Атакуя из засады, воббегонг непобедим, ведь мастерство скрытности у него в крови.
2. Плащеносная акула
Этот вид акул обладает узнаваемым внешним видом - они не похожи на рыб, а, скорее, на ящерицу или тритона, только очень большого. Живут эти акулы на глубине до 1500 метров.
Манера охоты у плащеносной акулы тоже напоминает пресмыкающихся - она бросается вперед, подобно змее, захватывая жертву зубами. Причем, они растут поперек рта в несколько рядов. Создается ощущение, что зубы плащеносной акулы - это мутировавшие змеиные клыки.
Не просто так ученые называют ее "живым ископаемым". Акула обладает крайне уникальными чертами внешности и поведения, свойственные древним животным.
1. Самая необычная акула
Поначалу может показаться, что это не какая-то реально существующая рыба, а, скорее, результат чувства юмора и креативности человека, владеющего программами для обработки фотографий. Вот только Скапаноринх (или митцекурина) - реально существующий представитель своего рода, причем, единственный.
Огромный нос и выдвигающаяся челюсть делают акулу-домового (или акулу-гоблина) неповторимой и узнаваемой. Она вполне опасна для человека, хоть и шанс встретиться с ней в открытой воде крайне низок (акула живет на глубине от 200 до 1000 метров). Питается она абсолютно всем - от крабов до кальмаров.
Особый "шарм" рыбе придает необычный окрас - ее кожа практически розовая, а сквозь нее проглядывают сосуды.
Источник:
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