5 реально существующих акул: выдвижная челюсть и кудрявая борода

Некоторые из этих существ и вовсе не похожи на акул в привычном понимании, что иногда вызывает искреннее удивление. Какие самые удивительные акулы существуют на этом свете? И самое главное, почему рыба на первом месте настолько страшная?

5. Акула-свинья / Центрина

Название рыбы отлично описывает ее внешний вид. Голова рыбы действительно напоминает свиное рыло, а заканчивается она достаточно мощным "пятачком". К тому же, сама форма тела рыбы напоминает именно свинью - визуально она достаточно толстая и упитанная.

Питается эта рыба, как правило, моллюсками и многощетинковыми червями, иногда она закусывает ракообразными. Охотится она примерно так же, как и свинья - правда, трюфели не выкапывает, а наслаждается морской живностью, живущей в песке.