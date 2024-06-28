В Кемерове столкнулись самокатчик и мотоциклист

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Авария с участием самоката и мотоцикла произошла несколько дней назад в Кемерове. Мотоциклист на скорости врезался в самокатчика. Оба героя видео получили травмы.
Встретились как-то мотоциклист и самокатчик
У самокатчика открытый перелом, у мотоциклиста синяки ссадины и также перелом.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика
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