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В Кемерове столкнулись самокатчик и мотоциклист

В Кемерове столкнулись самокатчик и мотоциклист

Автор:
28 июня 2024 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Кемерово   мотоциклист   самокатчик   столкновение   
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Авария с участием самоката и мотоцикла произошла несколько дней назад в Кемерове. Мотоциклист на скорости врезался в самокатчика. Оба героя видео получили травмы.

Встретились как-то мотоциклист и самокатчик

У самокатчика открытый перелом, у мотоциклиста синяки ссадины и также перелом.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика

Источник:

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Метки: Видео   ДТП   Кемерово   мотоциклист   самокатчик   столкновение   
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25  комментариев
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15k
Григорий Бабкин Час назад
В конце видео люди добивать бегут?
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1k
Дмитрий 3 минуты назад
Биба и Боба
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26k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
И чего опять на мотоциклиста наезжают? Он же вообще ничего не нарушил даже.
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1k
Darki 15 минут назад
Тут прекрасно всё.
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3k
crownanniversury Полчаса назад
Страйк!
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797
tokol Полчаса назад
Всё идеально в этом видео!
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11k
Сергей Полчаса назад
Ну, вы поняли)
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9k
Тяжолый Орк 37 минут назад
по правилам драматургии ещё должен быть грузовик на встречке.
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2k
Corkscrew 44 минуты назад
Они нашли друг друга. От судьбы не уйдешь.
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351
Alexander 49 минут назад
ДА ЕСТЬ ЖЕ!!! ЭТО ДАЖЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ГАИШНИКИ С НАЛОГОВИКАМИ ПОДРАЛИСЬ!
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50
Risting Alexander 36 минут назад
налоговики и гаишники вообще-то нормальное дело делают по сути. А вот если бы чиновники и депутаты подрались - это был бы праздник )))
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337
Артём 55 минут назад
Хорошо, что люди не пострадали.
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5k
kuchipachi Час назад
велосипедист уснул за рулем походу
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10k
Заводной апельсин Час назад
Прекрасное видео!
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535
Сахалинец Час назад
Странно, почему их водители и пешеходы к ним отрицательно настроены ? Полное не соблюдение ПДД. Только вот час назад меня чуть не сбил водятел на мопеде на пешеходном, просто пронеся мимо меня и пох ему.
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32k
Serg2001 Час назад
Есть подозрение, что самокатчик воду из луж пьет. С таким уровнем интеллекта просто не может быть иначе!...)
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
а можно на них 10 тонную плиту уронить .
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5k
Алекс Лом Час назад
Две беды сошлись в одном месте . поделом . Ни одного не жалко.
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3k
kca-opa 2 часа назад
Два дебила это сила...
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8k
alex 2 часа назад
велоси[мат]иста надо усыпить
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Велосипедисту вообще, по-моему, эта жизнь опостылела
Он устал
перспектив нет никаких
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