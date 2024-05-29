Jeep Gladiator превратили монструозный внедорожник 6х6

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Американское ателье Apocalypse 6×6 известно своими экстремальными доработками внедорожников и пикапов, которые тюнеры нередко оснащают дополнительной третьей осью. Их проекты носят пугающие названия наподобие Hellfire и Juggernaut, но новая версия Jeep Gladiator получила достаточно мирное имя Overlander. По сути, это один из самых экстремальных кемперов из тех, что можно купить прямо сейчас.
Судя по форме кузова, Overlander построен с использованием решений, применённых в проекте Hellfire — у машин аналогичная форма грузовой платформы. Однако нынешний вездеход отличается от прежних Jeep гигантскими колёсами с внедорожной резиной и традиционной решёткой радиатора, хотя, как правило, Apocalypse 6×6 меняет её на что-то более своеобразное.
Задняя часть пикапа оснащена всем необходимым для выживания в отрыве от цивилизации: генератором электричества и ёмкостями для воды, раздвижным тентом и надувным матрасом, встроенным газовым грилем, функциональным душем и даже телевизором. На боковых рампах можно перевозить дополнительную поклажу или инструмент, а интерьер отделан износостойкими материалами.
В технические подробности Apocalypse 6×6 не вдаётся, но на предыдущих экстремальных Gladiator ателье применяло форсированный до 750 сил 6.2-литровый V8, а тип привода можно было выбирать между 6×6 или 6×4. Неизвестна и цена, хотя, учитывая предыдущие проекты, она с высокой долей вероятности заметно превысит 150 тысяч долларов.
Задняя часть пикапа оснащена всем необходимым для выживания в отрыве от цивилизации: генератором электричества и ёмкостями для воды, раздвижным тентом и надувным матрасом, встроенным газовым грилем, функциональным душем и даже телевизором. На боковых рампах можно перевозить дополнительную поклажу или инструмент, а интерьер отделан износостойкими материалами.
В технические подробности Apocalypse 6×6 не вдаётся, но на предыдущих экстремальных Gladiator ателье применяло форсированный до 750 сил 6.2-литровый V8, а тип привода можно было выбирать между 6×6 или 6×4. Неизвестна и цена, хотя, учитывая предыдущие проекты, она с высокой долей вероятности заметно превысит 150 тысяч долларов.
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