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Jeep Gladiator превратили монструозный внедорожник 6х6

Jeep Gladiator превратили монструозный внедорожник 6х6

Автор:
29 мая 2024 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: 6х6   Jeep   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   тюнинг   
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Американское ателье Apocalypse 6×6 известно своими экстремальными доработками внедорожников и пикапов, которые тюнеры нередко оснащают дополнительной третьей осью. Их проекты носят пугающие названия наподобие Hellfire и Juggernaut, но новая версия Jeep Gladiator получила достаточно мирное имя Overlander. По сути, это один из самых экстремальных кемперов из тех, что можно купить прямо сейчас.
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Метки: 6х6   Jeep   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   тюнинг   
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1  комментарий
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23k
kσρβγς 2 часа назад
Зумеры заново изобрели Перенти, ага...
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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