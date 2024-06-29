Как живут женщины-палачи в Индонезии

Тут действует масса немного безумных правил касательно мужчин и женщин. С 1999 по 2012 год тут было принято местных закона шариата 442. Например, нельзя ходить наедине на свидание в парк, если вас застанет за милой беседой полиция нравов – мало не покажется. Если докажут, что у вас была связь с вашим парнем, это будет считаться нарушением морали и вас выпорят.

Порка – любимый вид местного развлечения, к сожалению, показывающий общий уровень развития населения. Она широко освещается в СМИ, а на каждой публичной казни всегда большая толпа зевак. Особенно если наказывают женщину.