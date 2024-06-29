Как живут женщины-палачи в Индонезии

Палач – громкое имя, женщинам тут не дают никого убивать, но они выполняют работу по порке. Потому что кого-то выпороть за прелюбодеяние в глубоко религиозном штате Ачех – любимое дело, а женщин касаться имеют только женщины.
Так появилась профессия – женщины-порщики, или женщины-палачи.
Публичная порка – обычное тут дело
Ачех – самый консервативный штат Индонезии, и этим он разительно отличается от любого другого места. Он считается полуавтономным, этот статус Джакарта подарила ему в 2003 году после долгих волнений в народе. И с тех пор тут установился примат шариата.
Тут действует масса немного безумных правил касательно мужчин и женщин. С 1999 по 2012 год тут было принято местных закона шариата 442. Например, нельзя ходить наедине на свидание в парк, если вас застанет за милой беседой полиция нравов – мало не покажется. Если докажут, что у вас была связь с вашим парнем, это будет считаться нарушением морали и вас выпорят.
Порка – любимый вид местного развлечения, к сожалению, показывающий общий уровень развития населения. Она широко освещается в СМИ, а на каждой публичной казни всегда большая толпа зевак. Особенно если наказывают женщину.
Как женщине работать палачом
Все палачи-женщины носят плотный джилбаб (один из видов покрытия тела у мусульман, практически самый плотный, скрывающий почти все) и закрывают свое лицо от толпы.
Толпа не должна видеть, какое выражение лица у женщины, которая бьет женщину. Обычно бьют специальными тростями, это аналог средневековому «побитию палками».
Целый штатный взвод женщин-палачей появился в Индонезии сравнительно недавно, в 2020 году. Как объяснили власти, потому что наблюдается рост преступности среди женщин, и надо как-то держать их в узде.
«Цель порки — не пытать человека, а вызвать у него чувство вины. Поэтому, если преступник — женщина, то и палач тоже должна быть женщиной», - сказал Мухаммада Ризаля, главы шариатской полиции Ачеха.
Легко сохранять инкогнито в парандже
Главное правило местной полиции – никто не должен знать личности женщин-порщиков. Иначе родственники наказанных преступниц могут обрушиться на них с местью. Только избранные в полицейском управлении знают их по именам.
С появлением таких подразделений женщин и правда стали пороть чаще и охотнее, и это подействовало. Все присмирели и боятся властей.
В шариатском полицейском участке Банда-Ачеха сказали, что у него нет данных о количестве порок, которые они провели за последние годы. Но в одном отчете о правах человека говорится о 428 порках в 2013 году, за которыми последовали 515 в 2014 году и 548 в 2015 году по всему Ачеху.
В 2019 году полиция Ачеха опубликовала бюджетный отчет, в котором показано, что каждая порка обходится правительству провинции почти в 1000 долларов (15 миллионов индонезийских рупий), включая организацию питания, а также помощь сотрудникам службы безопасности, медицинским работникам и свидетелям.
По официальным данным, предоставленным шариатской полицией, количество преступлений против морали в 2021 году резко сократилось по сравнению с 2018 годом. Например, халват, или когда неженатые мужчина и женщина находятся в уединенном месте вместе в 2018 году был зафиксирован 90 раз. В 2021 году это число сократилось до 8!
Шариатская полиция связывает это с поркой. Активисты с этим не согласны.
А мне кажется, чего тут гадать и морали рассуждать? Люди престанут быть людьми и хотеть обычной романтики и близости только под угрозой палки.
Больше всего пугает, что это не древние нормы, а штат превратился в такую средневековую дичь всего за лет двадцать.
Источник:
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