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Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его

Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его

Автор:
26 июня 2024 06:10
Метки: Видео   девочки   конфликт   лапша   подростки   фудкорт   
4348
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1

Подростки довольно шумно себя вели на территории фудкорта. Когда одна из девочек начала кидаться, терпение мужчины за соседним столиком лопнуло.

Акция привела к реакции

Мужчина встал и перевернул коробку с лапшой ей на голову.

Источник:

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Метки: Видео   девочки   конфликт   лапша   подростки   фудкорт   
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45  комментариев
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194
Serega Tim 2 часа назад
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12k
Доктор 16 секунд назад
Малолетние шалавы
На тусовку собрались ...
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210
SergVR 12 минут назад
за вертикаилку кому пыром по жопе дать????
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8k
Николай 16 минут назад
все вроди по делу...
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4k
Александр 21 минуту назад
Где ее отец? Где ее мать мне хочется спросить?!
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19k
jnkbxybr 22 минуты назад
шлюха подросла...приключений ищет
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11k
Alex 23 минуты назад
Тупая овца.
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6
Александр Полчаса назад
Ну кинула в подружку чем то лапшу на голову зачем
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401
Игорь Александр 13 минут назад
Полчаса читать (в их терминах - душнить) мораль существу, которое несмотря на здравый смысл, свой немаленький возраст, да в конце концов - пример остальных вокруг - не понимает как принято вести себя в общественных местах?!
А так получилось - быстро, весело, надёжно. Хотела повеселиться - она его получила, только сама оказалась в главной роли. Ну бывает...
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2k
Александр Шевченко Полчаса назад
Да уж ни разу не леди, так хабалка подзаборная. Вместо мозгов , гормональный фон.
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1
nphne-2vkat27k 46 минут назад
Надо было родителей ее дождаться на месте и их еще угостить лапшой, можно прям этой же.
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401
Игорь nphne-2vkat27k 9 минут назад
Подростку 12-15 лет родители в подобных случаях не только не нужны, они категорически не приветствуются. Подростки от них бегут. Так что думаю, что родителей бы не дождались.
А вообще - отвыкайте уже давать советы в стиле "надо было". Во-первых вас тут не спрашивали, а во-вторых - будете в подобной ситуации поступать как считаете нужным.
А то советчиков полфишек, а на фудкорте вон один всего нашёлся который лапшанул, остальные даже замечания делать не стали.
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568
deadDEVIL Час назад
Сколько тут нашлось защитников малолеток офигевших.
Значит вы либо сами такие малолетки, либо поддерживаете такое поведение, либо с вашими детьми такая же проблема.
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5k
Serj81 Час назад
По делом тупой суке. Пока [мат] не начнешь, понимать не будет.
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−16
*вший Serj81 Час назад
Ну, если мы сами так обзываем своих детей, то почему мы удивляемся, что так же их обзывают и трудовые мигранты? Нам можно, а им нет?
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−16
*вший Час назад
Всем тем, кто оправдывает мужика, я желаю, чтобы так же поступили бы и с вашими детьми. Или вы думаете, что ваших это не касается. А вообще - это статья за хулиганку.
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−16
*вший Голос Вселенной 36 минут назад
Ты же кришнаит кажись? У вас пощряется такое отношение к детям?
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17k
Алексей Час назад
навешал лапши на уши
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6k
Alex Час назад
Отличный воспитательный момент.
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508
player50057 2 часа назад
Ну и ладно, т.е. ниче не случилось по сути.
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
А для начала просто сделать замечание нельзя было?
Если бы его дочери сделали то же самое он бы сразу бросился искать и морду бить.
Смахивает на голимую постанову самих же малолеток.
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−16
*вший 2 часа назад
А мог он просто пересесть? Фудкорт- он большой. А так, ещё и без еды остался.
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−16
*вший deadDEVIL 38 минут назад
Да ты мёртв, даже по нику своему. Мне пофигу на рейтинг. Мне интересно посмотреть на ходячих мертвецов типа тебя.
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1k
Александр 2 часа назад
дак на фудкортах в тц как бы молодёж и тусуется и там всегда шумно и не про тихо спокойно покушать. бывает что и дети между столиками бегают кричат и что он тогда сделал?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3728 постов (3698 в горячем)

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