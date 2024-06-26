Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его

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Подростки довольно шумно себя вели на территории фудкорта. Когда одна из девочек начала кидаться, терпение мужчины за соседним столиком лопнуло.
Акция привела к реакции
Мужчина встал и перевернул коробку с лапшой ей на голову.
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А так получилось - быстро, весело, надёжно. Хотела повеселиться - она его получила, только сама оказалась в главной роли. Ну бывает...
А вообще - отвыкайте уже давать советы в стиле "надо было". Во-первых вас тут не спрашивали, а во-вторых - будете в подобной ситуации поступать как считаете нужным.
А то советчиков полфишек, а на фудкорте вон один всего нашёлся который лапшанул, остальные даже замечания делать не стали.
Значит вы либо сами такие малолетки, либо поддерживаете такое поведение, либо с вашими детьми такая же проблема.
Но этого не будет никогда. Мой ребенок не так воспитан.
Если бы его дочери сделали то же самое он бы сразу бросился искать и морду бить.
Смахивает на голимую постанову самих же малолеток.
Интернет - он большой.
А так ещё и без рейтинга остался, новорег ссаный!
Ты глупый максимально и неинтересен.
Разница есть или все одно????