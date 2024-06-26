Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его

Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет

"Ночевали в лобби": заплативших за отдых в Турции по 400 тысяч рублей россиян поселили в...

Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя

В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто...

В Петербурге задержали трёх подростков, пырнувших дворника ножом из-за замечания

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