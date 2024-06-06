Рестмод старой Alfa Romeo GTА 1960 года за 470 тысяч долларов

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Итальянская фирма Totem Automobili, специализирующаяся на рестомодах из классических Alfa Romeo, представила свой новый проект. Модель Giulia GTA из 1960-х превратили в электромобиль GT Electric Armonia мощностью 590 лошадиных сил и стоимостью от 470 тысяч долларов.
Несмотря на сохранение стиля исходной Giulia GTA, кузов здесь абсолютно новый. Он изготовлен из лёгкого углеродного волокна, отдельные бамперы убраны. Глубокий синий «металлик» разработан специально для заказчика (у этого рестомода уже есть владелец).
Фары и фонари светодиодные, с уникальным узором свечения. Салон отделан дорогой натуральной кожей коричневого цвета, вставками из металла и углепластика. Снаряжённая масса сравнительно скромная для электромобиля, 1490 килограммов.
Электромотор мощностью 590 л.с. разгоняет рестомод до сотни за 2,9 секунды. Максимальная скорость в 209 км/ч на этом фоне выглядит скромно. На 81-киловаттной батарее заявлен запас хода более 500 километров по циклу WLTP.
Стоимость рестомода начинается с 470 тысяч долларов. В эту сумму не входит какое-либо дополнительное оборудование или работы по персонализации машины.
Фары и фонари светодиодные, с уникальным узором свечения. Салон отделан дорогой натуральной кожей коричневого цвета, вставками из металла и углепластика. Снаряжённая масса сравнительно скромная для электромобиля, 1490 килограммов.
Электромотор мощностью 590 л.с. разгоняет рестомод до сотни за 2,9 секунды. Максимальная скорость в 209 км/ч на этом фоне выглядит скромно. На 81-киловаттной батарее заявлен запас хода более 500 километров по циклу WLTP.
Стоимость рестомода начинается с 470 тысяч долларов. В эту сумму не входит какое-либо дополнительное оборудование или работы по персонализации машины.
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