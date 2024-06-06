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Рестмод старой Alfa Romeo GTА 1960 года за 470 тысяч долларов

Рестмод старой Alfa Romeo GTА 1960 года за 470 тысяч долларов

Автор:
06 июня 2024 15:25
Сообщество : Автомир
Метки: Alfa Romeo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   ретро   тюнинг   
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Итальянская фирма Totem Automobili, специализирующаяся на рестомодах из классических Alfa Romeo, представила свой новый проект. Модель Giulia GTA из 1960-х превратили в электромобиль GT Electric Armonia мощностью 590 лошадиных сил и стоимостью от 470 тысяч долларов.
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Метки: Alfa Romeo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   ретро   тюнинг   
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Добрый Бабайка
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