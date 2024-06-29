В Госдуме предложили создать новое подразделение ДПС на электросамокатах

Чтобы поймать преступника, нужно мыслить как преступник.
Пока население ходит и оглядывается, как бы не попасть под колеса любителей езды с ветерком, в Госдуме не сидят сложа руки. Особое подразделение ДПС на электросамокатах по борьбе с самокатчиками. Как вам?
Соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат Владислав Даванков. По идее депутата, «электросамокатная полиция» будет контролировать соблюдение правил дорожного движения пользователями электросамокатов.
Более того, уже, оказывается, даже разработали отдельную модель самоката для сотрудников ДПС.
Разработчиком прототипа выступил кикшеринг «МТС Юрент».
«В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, мы готовы передать их в пользование стражам порядка», — отметили в пресс-службе компании.
Этот самокат отличается от других большей прочностью и комфортом. На нем установлены два экрана, которые отображают скорость, уровень заряда и информацию о медленных зонах. Представленный электросамокат выполнен в белых и синих оттенках, дабы соответствовать фирменным цветам ДПС.
Ждем идею о ДПС на моноколесах.
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