В Госдуме предложили создать новое подразделение ДПС на электросамокатах

Пока население ходит и оглядывается, как бы не попасть под колеса любителей езды с ветерком, в Госдуме не сидят сложа руки. Особое подразделение ДПС на электросамокатах по борьбе с самокатчиками. Как вам?





Соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат Владислав Даванков. По идее депутата, «электросамокатная полиция» будет контролировать соблюдение правил дорожного движения пользователями электросамокатов.



