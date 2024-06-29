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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1529 постов • 63 подписчика подписаться
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Скутер сгорел на глазах у владельца

Скутер сгорел на глазах у владельца

Автор:
29 июня 2024 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   огонь   сгорел   скутер   электроскутер   
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Судя по кадрам видеозаписи, за 14 секунд произошло 5 взрывов, после чего двухколёсное транспортное средство было охвачено пламенем, а его владелец успел отбежать на безопасное расстояние.

Прибывшие по вызову пожарные потушили возгорание.


Сообщается, что цена подобных электроскутеров в Китае составляет около 2000 юаней (23000 руб). Запас хода на полной подзарядке литиевого аккумулятора равен порядка 60 километров, что делает электроскутер очень популярным средством передвижения в Поднебесной.


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Метки: Видео   ЧП   огонь   сгорел   скутер   электроскутер   
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Lexx Час назад
Табуретка просто огонь!
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Шпиц 5 минут назад
Он, что на плутонии или уране?
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18k
Колька Валеркин сын 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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