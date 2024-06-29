Скутер сгорел на глазах у владельца

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Судя по кадрам видеозаписи, за 14 секунд произошло 5 взрывов, после чего двухколёсное транспортное средство было охвачено пламенем, а его владелец успел отбежать на безопасное расстояние.
Прибывшие по вызову пожарные потушили возгорание.
Сообщается, что цена подобных электроскутеров в Китае составляет около 2000 юаней (23000 руб). Запас хода на полной подзарядке литиевого аккумулятора равен порядка 60 километров, что делает электроскутер очень популярным средством передвижения в Поднебесной.
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