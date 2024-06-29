Как снимали фильм "Большая перемена": 20 интересных фактов о фильме

Фильм "Большая перемена" (1972) - это легкая и добрая романтическая четырехсерийная комедия про молодого школьного учителя и его взрослых учеников из рабочего класса.
1. Идея снять фильм про взрослых учеников вечерней школы, совмещающих работу с учебой, и их школьного учителя появилась не с нуля. За основу была взята биографическая повесть Георгия Садовникова "Иду к людям". Сам Садовников, кстати, на протяжении года работал учителем истории в школе рабочей молодежи.
Книга вышла еще в 50-х годах, но обратили внимание на нее лишь в начале 70-х. Дело в том, что именно в начале 70-х вышел указ о повышении уровня образованности среди населения, поэтому подобный фильм мог бы стать отличной в этом плане пропагандой.
И когда речь зашла об экранизации картины, снимать ее доверили Алексею Кореневу, который до этого работал вместе с Эльдаром Рязановым, а также снял такие картины как "Вас вызывает Таймыр", "Черноморочка", "Урок литературы" и др. А сценаристом сделали самого автора повести - Георгия Садовникова.
Оригинальная повесть была вовсе не комедийной, но Коренев решил сделать комедийную экранизацию, добавив много того ,чего не было в оригинале. Садовникову жутко не понравилось, что его повесть хотят превратить в комедию, но в итоге ему пришлось согласиться.
2. Кстати, еще немного про оригинал. По словам Садовникова образ самого учителя он списал с самого себя, а образ Нелли Ледневой со своей ученицей, которая действительно в него влюбилась и оказывала всяческие знаки внимания, пытаясь даже проводить его до дома. А вот остальные образы были выдуманы самим драматургом.
Также, в оригинале у Нелли не было папы, зато была мама, которая, правда, училась не в одном классе с дочерью, а аж в четвертом классе. Ганжа был и вовсе эпизодическим персонажем, причем подростком, а любовного треугольника между главными героями вообще не было.
Впрочем, сама повесть не была такой большой и многое и большинство сцен создавались с полного нуля.
3. Изначально картина должна была называться "Приключения школьного учителя", но в Министерстве Просвещения данное название забраковало, так как чиновники боялись, что оно обидит советских учителей.
В итоге Алексей Коренев, сценарист Георгий Садовников и оператор Анатолий Мукасей сели за мозговой штурм. И по словам самого Садовникова, они с Кореневым даже не успели и рта раскрыть, как Анатолий Мукасей выкрикнул "Большая перемена".
По словам оператора в это название он вложил два смысла: Большая перемена в школе и большие перемены в жизни учеников и учителей.
4. На роль Нестора Петровича Северова пробовалось немало актеров, но в итоге выбор встал между двумя из них - Михаилом Кононовым и Андреем Мягковым.
И данная роль запросто могла бы уйти именно Мягкову, если бы он не поставил условие, по которому роль Светланы Афанасьевны должна будет сыграть его жена - актриса Анастасия Вознесенская.
Но Коренев не хотел брать Вознесенскую на роль учителя русского языка и литературы, поэтому Мягкову было отказано в роли, а роль Нестора Петровича автоматом отошла Михаилу Кононову. Зато несколько лет спустя Эльдар Рязанов пойдет на встречу актеру и снимет его с женой в фильме "Гараж".
Правда, и сам Кононов не горел желанием сниматься в этом фильме, так как посчитал историю глупой, тем более, что Кононов ждал серьезной драматической роли, а не комедийной. Кореневу с трудом удалось уговорить Кононова сняться в этой ленте, пообещав ему доработать его сюжетную линию, сделав ее более драматичной.
5. На роль недотепы Тимохина решено было взять Савелия Крамарова. Но несмотря на то, что он постоянно играл каких-то комичных персонажей и недотеп, Крамаров всегда показывал себя интеллектуальным и начитанным человеком.
Также, во время съемок фильма Крамаров показал себя тем еще дамским угодником, который постоянно кокетничал с актрисами, но никогда не позволял себе лишнего.
Кстати, после того как Крамаров эмигрировал в США, его имя было решено вырезать из титров. Поэтому, если посмотреть титры к фильму, то можно заметить резкий переход с обрывом музыкального сопровождения.
Кстати, в США Крамарову помог устроиться его коллега Илья Баскин, который также сыграл в большой перемене, но всего лишь эпизодическую роль одного из школьников. Он эмигрировал в США раньше Крамарова и кое-как смог устроиться в штатах, где, кстати, смог сделать себе какую-никакую карьеру, играя второстепенных и эпизодических персонажей. Вырезать фамилию Баскина конечно же не стали, ибо он был в блоке эпизодников, и тогда пришлось бы вырезать и других эпизодических актеров.
6. На роль Григория Ганжи пробовались такие актеры как Станислав Садальский, Юрий Векслер и Александр Филиппенко. Но когда Юрий Векслер прочитал сценарий к фильму, то он ему не понравился, и он попросил отнести сценарий на студию свою жену - Светлану Крючкову. Крючкова (на тот момент еще студентка школы-студии МХАТ) согласилась отнести рукопись на студию, но прямо в дверях столкнулась лоб в лоб с каким-то мужчиной.
Увидев девушку, мужчина спросил ее, что она делает сегодня вечером, что немного смутило Крючкову. И тогда мужчина попросил прейти ее на пробы. Этим мужчиной был сам Алексей Коренев.
Когда Крючкова пришла на репетицию, то она увидела там режиссера, членов съемочной группы и Александра Збруева, которого уже успели утвердить на роль Ганжи.
Светлане предложили попробоваться на роль жены Ганжи - учителя русского языка и литературы Светланы Афанасьевны. На репетиции как раз разыгрывалась сцена, где по сюжету Ганжа должен был схватить свою жену, которая стала сопротивляться.
Во время репетиции Крючкова настолько сильно вошла в роль, что укусила Збруева за палец (по-настоящему), хотя этого в сценарии не было.
Придя домой, Светлана Крючкова расплакалась, так как подумала ,что из-за этого случая не видать ей роли в фильме. Но в итоге ей позвонила ассистент режиссера и сказала Крючковой, что ее утвердили на роль, правда на другую, а именно на роль Нелли Лендневой.
Но самое интересное, что сцена с укусом пальца настолько понравилась режиссеру, что он решил вставить ее в фильм.
7. Роль Григория Ганжи досталась актеру Александру Збруеву. Несмотря на то, что в книге Ганжа был хулиганистым подростком, который появился только в одной сцене, в фильме его роль была расширена до основной.
Многие элементы образа для своего героя придумал сам Збруев. Например, именно он предложил, чтобы Ганжа ходил в своем замшевом пиджаке даже на работе. И как признался сам актер, Ганжа очень сильно на него похож, ведь сам Збруев был довольно озорным школьником и разгильдяем, из-за чего он даже один раз остался на второй год.
8. На роль Полины (возлюбленной Нестора Петровича) режиссер просмотрел множество известных актрис, но выбрал Наталью Гундареву. Коренев раздобыл домашний номер Гундаревой, позвонил ей и радостно сообщил ей, что берет ее на роль возлюбленной главного героя, причем без проб.
Но ответ Гундаревой ошарашил Коренева. В ответ на это она спросила его: "А ты мою [пятую точку] видел?". Режиссер понял, что Гундарева сниматься не будет. Тогда он приступил к поиску новой актрисы.
В итоге его выбор пал на Наталью Гвоздикову. Правда, режиссера не устраивало, что Гвоздикова блондинка, так как в фильме уже было задействовано 3 светловолосые актрисы - Ирина Азер (Люся), Наталья Богунова (Светлана Афанасьевна) и Людмила Касаткина (директор). Поэтому Гвоздиковой пришлось носить жаркий черный парик, с учетом того, что на дворе стояло жаркое лето.
Добавлю немного от себя. Для меня Полина (именно персонаж ,а не актиса Наталья Гвоздикова) является резко отрицательным персонажем. Да, я понимаю, что она испытывала к Ване Федоскину только дружеские чувства, но тем не менее она всегда держала его при себе. А просить Ваню помочь выбрать его костюм для Нестора (да еще и сообщив ему, что сюрприз ему понравится) - это вообще ни в какие рамки не лезет.
9. На роль директора школы пригласили актрису Людмилу Касаткину. Изначально она не дала своего согласия, но пришла на съемочную площадку, чтобы оператор Анатолий Мукосей снял ее крупным планом, дабы она посмотрела, как она будет выглядеть в кадре. И когда она увидела себя в кадре, она повернулась к оператору и сказала: "Толя, я прям Голливуд". И в итоге актриса без дальнейших раздумий согласилась на роль.
10. Актер Виктор Проскурин очень понравился режиссеру и тот даже предложил ему самому выбрать себе роль. Проскурин конечно же решил взять роль поважнее, а именно роль Ганжи. Но Коренев сказал, что эта роль не для него, а вот на роль Генки Ляпишева он подходит просто идеально.
На тот момент Проскурин был еще студентом, и его даже чуть было не отчислили за прогулы. Но увидев его блистательную игру в фильме ,ему решили дать еще один шанс.
11. Довольно странно, но самому Кононову было неинтересно играть Нестора Петровича. На съемочной площадке он всем своим видом показывал, что ему не интересна эта роль, да и в перерывах он в принципе отстранялся от своих коллег, почитывая журнал где-то в стороне.
А иногда Кононова и вовсе провоцировал своих коллег на конфликт, причем доходило до весьма серьезной ругани.
Но когда начиналась съемка Михаил Кононов выкладывался на все 100%, оставляя всю свою неприязнь в стороне.
Однажды он даже довел Наталью Богунову до слез, после чего ушел довольный на съемочную площадку. Как оказалось, таким образом Михаил Кононов просто "разогревал" себя перед съемками, чтобы настроиться на нужный лад.
12. По словам Натальи Гвоздиковой ее роль должна была быть гораздо шире. Более того, она должна была исполнять отдельную песню для фильма. Но у Гвоздиковой с Кореневым случился конфликт, из-за чего он заметно сократил ее роль и лишил песни. По ее словам, режиссер Алексей Коренев очень навязчиво к ней "подкатывал", что дико не нравилось актрисе.
13. Та самая ученица с младенцем - это старшая дочь Алексея Коренева - Мария. Младшая дочь Коренева (Елена) могла сыграть Люсю, но в итоге, не обнаружив в себе комедийного таланта, она отказалась от этой роли. И в итоге Люсю сыграла красавица Ирина Азер.
Помимо этого, в качестве учеников (массовка) Коренев пригласил своих друзей. Именно они сидели на задних партах, создавая массовость.
14. Сцена, когда Леднёв шлепает дочь по попе прямо в классе, была придумана самим Евгением Леоновым. Кореневу так понравилась эта задумка, что он решил вставить ее в фильм.
15. Помните момент, когда Нелли завязывала своему отцу (Евгению Леонову) галстук? На самом деле сама Светлана Крючкова не умела завязывать галстуки, а научил ее это делать сам Евгений Леонов.
16. Когда снимали сцену с Нестором Петровичем, который бросился в воду, чтобы Петрыкин его спас, никто даже и не знал, что сам Михаил Кононов очень плохо плавает. А сам Кононов никому об этом не сказал и просто бросился в воду.
Многие тогда подумали, как убедительно играл Кононов. Но когда стало понятно, что Кононов не играет, всем стало не до смеха, а Ролан Быков тут же бросился в воду, чтобы вытащить коллегу. Поэтому, можно сказать, что не только Петрыкин спас Нестора, но и Ролан Быков спас Кононова.
17. В сцене, где Леднев и Ганжа пьют пиво, в кружках на самом деле был самый обычный квас.
18. Сцена, когда расстроенная Люся выкидывает туфли, получилась случайно. Во время съемки данной сцены у актрисы Ирины Азер, сыгравшую Люсю, сломался каблук, но она, не выходя из образа, сняла туфли и выкинула их, после чего пошла дальше. Режиссеру настолько понравился этот кадр, что он решил оставить его в фильме.
19. Планировалось, что в фильме будет еще довольно огромный кусок по постановку спектакля "Евгений Онегин", где роль самого Онегина должен был играть Тимохин (Крамаров). Данная сцена должна была раскрыть любовную линию Тимохина с Коровянской. Но в итоге от нее отказались. А ведь могла бы получиться полноценная пятая серия.
20. Во время съемок фильма чуть было не произошел несчастный случай. Оператор встал прямо перед катком, на котором ехала Нелли Леднева (Светлана Крючкова). Но несмотря на то, что она выключила машину, каток продолжил ехать дальше, и чуть не задавил оператора.
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