Как снимали фильм "Большая перемена": 20 интересных фактов о фильме

Также, в оригинале у Нелли не было папы, зато была мама, которая, правда, училась не в одном классе с дочерью, а аж в четвертом классе. Ганжа был и вовсе эпизодическим персонажем, причем подростком, а любовного треугольника между главными героями вообще не было.

Впрочем, сама повесть не была такой большой и многое и большинство сцен создавались с полного нуля.

3. Изначально картина должна была называться "Приключения школьного учителя", но в Министерстве Просвещения данное название забраковало, так как чиновники боялись, что оно обидит советских учителей.

В итоге Алексей Коренев, сценарист Георгий Садовников и оператор Анатолий Мукасей сели за мозговой штурм. И по словам самого Садовникова, они с Кореневым даже не успели и рта раскрыть, как Анатолий Мукасей выкрикнул "Большая перемена".