Ну и вонь: кот решил закопать айкос хозяев

Кот максимально кратко и содержательно высказал своё мнение об айкос — системе нагревания табака. Питомец решил, что жуткую вонючую гадость нужно срочно закопать.
Курение очень вредит здоровью, о чем нам регулярно напоминает минздрав. Из-за этого предприимчивые производители начали выпускать менее вредные альтернативы для курильщиков, например систему нагревания табака IQOS. Однако они тоже имеют целый ряд минусов.
Помимо того, что безопасность такой системы весьма сомнительна, о ее запахе впору слагать легенды. И совсем не в позитивном смысле.
А теперь представьте, какого будет котикам с их чувствительным обонянием, если использовать эту систему при них. Поэтому пушистик из ролика всеми доступными ему методами попытался донести хозяевам, чтобы они бросали эту
вонючую вредную привычку.
Источник:
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