Ну и вонь: кот решил закопать айкос хозяев

Курение очень вредит здоровью, о чем нам регулярно напоминает минздрав. Из-за этого предприимчивые производители начали выпускать менее вредные альтернативы для курильщиков, например систему нагревания табака IQOS. Однако они тоже имеют целый ряд минусов.

Помимо того, что безопасность такой системы весьма сомнительна, о ее запахе впору слагать легенды. И совсем не в позитивном смысле.