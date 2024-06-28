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Сообщество Без кота и жизнь не та 2477 постов • 522 подписчика подписаться
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Ну и вонь: кот решил закопать айкос хозяев

Ну и вонь: кот решил закопать айкос хозяев

Автор:
28 июня 2024 07:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   айкос   кот   кошка   
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Кот максимально кратко и содержательно высказал своё мнение об айкос — системе нагревания табака. Питомец решил, что жуткую вонючую гадость нужно срочно закопать.

Курение очень вредит здоровью, о чем нам регулярно напоминает минздрав. Из-за этого предприимчивые производители начали выпускать менее вредные альтернативы для курильщиков, например систему нагревания табака IQOS. Однако они тоже имеют целый ряд минусов.

Помимо того, что безопасность такой системы весьма сомнительна, о ее запахе впору слагать легенды. И совсем не в позитивном смысле.

А теперь представьте, какого будет котикам с их чувствительным обонянием, если использовать эту систему при них. Поэтому пушистик из ролика всеми доступными ему методами попытался донести хозяевам, чтобы они бросали эту вонючую вредную привычку.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   айкос   кот   кошка   
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Majul Полчаса назад
Кот в разы умнее хозяев
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3703 в горячем)

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