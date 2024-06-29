Прогулка по Крыму 1972 года

1972 год - по радио теперь и молодые и взрослые слушают "Радионяню", хотя вроде бы передача предназначалась для детей, по телевизору идут "Ну погоди!" и "Джентльмены удачи", а в моду входит узор "Огурцы" и брюки "Клёш".

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Крым!

Интересного вам просмотра!