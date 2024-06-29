Прогулка по Крыму 1972 года

295
16
1972 год - по радио теперь и молодые и взрослые слушают "Радионяню", хотя вроде бы передача предназначалась для детей, по телевизору идут "Ну погоди!" и "Джентльмены удачи", а в моду входит узор "Огурцы" и брюки "Клёш".
Давайте вместе вспомним, каким тогда был Крым!
Интересного вам просмотра!
×
3.
Около Алушты строится Изобильненское водохранилище.
Закончат строительство водохранилища в 1979 году и ситуация с водой в Алуште станет куда проще.
6.
Подвесная канатная дорога "Ялта - Горка" вовсю работает и радует как жителей Ялты, так и отдыхающих.
8.
Это роскошный вид на ялтинский порт с Холма Славы. У пристани стоят теплоходы Тарас Шевченко и Иван Франко.
9.
А это - снова артековцы. На этот раз они на горе Аю-Даг и смотрят вниз на сам лагерь. Пейзаж невероятный!
10.
А такой в те годы была ялтинская набережная имени Ленина.
Кстати, обратите внимание на отсутствие фонарей на пилонах. В те годы существовала практика снимать их осенью и возвращать после зимних штормов ближе к лету, потому что волны уничтожали их на раз-два.
11.
В 1972 году железнодорожная ветка на Севастополь была электрифицирована.
На фото - первый состав во главе с электровозом ВЛ8 отправляется с железнодорожного вокзала города.
14.
Идёт строительство самой большой гостиницы "Крыма" - знаменитого "Ялта-Интурист".
Окончательно построят отель лишь спустя 5 лет - в 1977 году и будет в нём 1140 номеров различных категорий (980 стандартных и семейных, 134 полулюкса, 26 люксов).
16.
На Мисхорском пляже не протолкнуться.
Прошлый выпуск здесь: Прогулка по Крыму 1971 года
Источник:
Еще крутые истории!
- Неожиданные находки в жилых домах
- 15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
- Везение - это вот так!:18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
- "Ты же вчера уже мылась, зачем сегодня?": девушка рассказали о фразах парней, после которых они поняли, что надо бежать
- Истории про пропавших без вести людей, которые выжили и нашлись
Новости партнёров
реклама
но сколько помню это К. Маркса была всегда.