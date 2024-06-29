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Прогулка по Крыму 1972 года

Прогулка по Крыму 1972 года

Автор:
29 июня 2024 21:40
Метки: Крым   СССР   история   фото   
295
16

1972 год - по радио теперь и молодые и взрослые слушают "Радионяню", хотя вроде бы передача предназначалась для детей, по телевизору идут "Ну погоди!" и "Джентльмены удачи", а в моду входит узор "Огурцы" и брюки "Клёш".

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Крым!

Интересного вам просмотра!

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Метки: Крым   СССР   история   фото   
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Сергей 9 часов назад
13. Не знаю как было в 70-х, я родился чутка ближе к концу,
но сколько помню это К. Маркса была всегда.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5603 поста (5600 в горячем)

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