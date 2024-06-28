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Люк канализационного колодца "разбушевался" из-за ветра

Люк канализационного колодца "разбушевался" из-за ветра

Автор:
28 июня 2024 08:21
Метки: Видео   Прикол   в мире   ветер   канализационный люк   люк   
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Туристы услышали странные громкие звуки, когда шли в лесистой местности. Они пошли на источник шума и обнаружили разбушевавшийся из-за сильного ветра канализационный люк.

В старой пословице «У страха глаза велики» говорится о том, что люди склонны преувеличивать то, чего они боятся. В этом ролике туристов застала врасплох непогода, из-за чего атмосфера и так была уже достаточно напряженной.

Однако следом их нервную систему ждало еще одно испытание на прочность: в кустах около них что-то начало очень сильно греметь. Но ребята оказались не из робкого десятка и сразу пошли искать источник шума. Им оказался разбушевавшийся чугунный канализационный люк, который, судя по всему, тоже был не в восторге от погоды.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   ветер   канализационный люк   люк   
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Сахалинец 44 минуты назад
"Туристы услышали странные громкие звуки, когда шли в лесистой местности. Они пошли на источник шума"
- это последнее что надо делать
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22k
Robin Hood 7 минут назад
Нет слов ...
Ссылка www.youtube.com
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5k
TOROID 8 минут назад
Постановка. Зачем в лесу канализация? И потом, никакой ветер не поднимет 50 кг чугунную крышку. Кто-то снизу подбрасывает крышку.
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