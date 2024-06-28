Люк канализационного колодца "разбушевался" из-за ветра

В старой пословице «У страха глаза велики» говорится о том, что люди склонны преувеличивать то, чего они боятся. В этом ролике туристов застала врасплох непогода, из-за чего атмосфера и так была уже достаточно напряженной.

Однако следом их нервную систему ждало еще одно испытание на прочность: в кустах около них что-то начало очень сильно греметь. Но ребята оказались не из робкого десятка и сразу пошли искать источник шума. Им оказался разбушевавшийся чугунный канализационный люк, который, судя по всему, тоже был не в восторге от погоды.