"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов

Последние дни в Астрахани выдались насыщенными. Тут тебе и покатушки свадебного кортежа со стрельбой, и массовые проверки мусульман.
Астрахань - город многонациональный. Здесь мирно уживаются русские, казахи, татары, дагестанцы и представители других национальностей. Но иногда случаются и перегибы.
На днях горячие джигиты на БМВ устроили дрифт прямо на проезжей части. Перегородив улицу Победы, молодые люди демонстрировали умение наводить суету, гудеть мотором и понтоваться.
Происходило всё средь бела дня, и своими действиями покатушечники мешали остальным водителям. Выяснилось, что это участники свадебного кортежа, которые, не только дрифтовали, но и стреляли в воздух - правда, как утверждают из игрушечного пистолета и просто, чтобы повеселить гостей.
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По факту стрельбы проводится проверка, а вот за дрифт парней привлекли к административной ответственности.
А 27 и 28 июня прошли рейды по выявлению незаконных мигрантов и подозрительных личностей, которые могут быть связаны с терактами в Дагестане. Проверяли мусульман, собравшихся у мечети, и в других местах города.
В полиции сообщают, что по итогам рейда в Кировском районе города в территориальные отделы доставили 130 человек, из них 85 иностранцев. На трёх из задержанных за неповиновение полиции составили протоколы. Всех дактилоскопировали, сфотографировали, опросили.
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В Советском районе также проверили 152 частых домовладения.
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И хотя мусульмане были здорово недовольны этими проверками, а уж у мечети - тем более, здравомыслящие астраханцы понимают, что всё делается ради их же блага.
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ВСЮ СВАДЬБУ, включая жениха и невесту, всех родственников и тд вместо ресторана в полицию.
И долго и тщательно все проверять и записывать.
Поздно вечером, когда всех отпустят из полиции, гости и родственники сами объяснят стрелками и дрифтерам, что так делать не надо.
Могу заверить, 3-4 свадьбы так и про эту проблему мы забудем надолго.