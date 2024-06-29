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"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов

"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов

Автор:
29 июня 2024 17:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Астрахань   Видео   дрифт   задержание   массовые рейды   мечеть   полиция   
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Последние дни в Астрахани выдались насыщенными. Тут тебе и покатушки свадебного кортежа со стрельбой, и массовые проверки мусульман.

Астрахань - город многонациональный. Здесь мирно уживаются русские, казахи, татары, дагестанцы и представители других национальностей. Но иногда случаются и перегибы.


На днях горячие джигиты на БМВ устроили дрифт прямо на проезжей части. Перегородив улицу Победы, молодые люди демонстрировали умение наводить суету, гудеть мотором и понтоваться.


Происходило всё средь бела дня, и своими действиями покатушечники мешали остальным водителям. Выяснилось, что это участники свадебного кортежа, которые, не только дрифтовали, но и стреляли в воздух - правда, как утверждают из игрушечного пистолета и просто, чтобы повеселить гостей.


По факту стрельбы проводится проверка, а вот за дрифт парней привлекли к административной ответственности.



А 27 и 28 июня прошли рейды по выявлению незаконных мигрантов и подозрительных личностей, которые могут быть связаны с терактами в Дагестане. Проверяли мусульман, собравшихся у мечети, и в других местах города.




В полиции сообщают, что по итогам рейда в Кировском районе города в территориальные отделы доставили 130 человек, из них 85 иностранцев. На трёх из задержанных за неповиновение полиции составили протоколы. Всех дактилоскопировали, сфотографировали, опросили.



В Советском районе также проверили 152 частых домовладения.


И хотя мусульмане были здорово недовольны этими проверками, а уж у мечети - тем более, здравомыслящие астраханцы понимают, что всё делается ради их же блага.

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Метки: Астрахань   Видео   дрифт   задержание   массовые рейды   мечеть   полиция   
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10  комментариев
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Вопрос решается очень просто.
ВСЮ СВАДЬБУ, включая жениха и невесту, всех родственников и тд вместо ресторана в полицию.
И долго и тщательно все проверять и записывать.
Поздно вечером, когда всех отпустят из полиции, гости и родственники сами объяснят стрелками и дрифтерам, что так делать не надо.
Могу заверить, 3-4 свадьбы так и про эту проблему мы забудем надолго.
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15k
кот базилий Полчаса назад
Опять "строго наказали" -500 руб и "ызвынытэ"
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81
Alex Vlg Час назад
Очень важные мероприятия проводятся, опять рынки шмонают, опять найдут 10к другой мяса без паспортов., как будто это они на дорогих иномарках с оружием по городу на х...ю закон вращают. Этим то ничего не будут, их трогать нельзя. за....ла эта показуха.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2274 поста (2263 в горячем)

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