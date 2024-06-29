"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов

Астрахань - город многонациональный. Здесь мирно уживаются русские, казахи, татары, дагестанцы и представители других национальностей. Но иногда случаются и перегибы.

На днях горячие джигиты на БМВ устроили дрифт прямо на проезжей части. Перегородив улицу Победы, молодые люди демонстрировали умение наводить суету, гудеть мотором и понтоваться.