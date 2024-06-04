Группа рыб переходит дорогу

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Благодаря специальному наджаберному органу, предназначенному для дыхания атмосферным воздухом, анабас (рыба-ползун) может несколько суток обходиться без воды. Используя плавники, рыба выползает на берег, а порой и вовсе залезает на деревья.
Ползёт эволюционировать дальше
С помощью подобных путешествий рыба ищет более подходящие места обитания. Нередки случаи массовых переселений из высыхающих водоёмов в новые.
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