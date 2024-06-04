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Группа рыб переходит дорогу

Группа рыб переходит дорогу

Автор:
04 июня 2024 08:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   анабас   животные   необычно   рыба   рыба-ползун   факты   
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Благодаря специальному наджаберному органу, предназначенному для дыхания атмосферным воздухом, анабас (рыба-ползун) может несколько суток обходиться без воды. Используя плавники, рыба выползает на берег, а порой и вовсе залезает на деревья.

Ползёт эволюционировать дальше

С помощью подобных путешествий  рыба ищет более подходящие места обитания.  Нередки случаи массовых переселений из высыхающих водоёмов в новые.

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Метки: Видео   анабас   животные   необычно   рыба   рыба-ползун   факты   
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DHC 46 минут назад
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Себастьян Перейра
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