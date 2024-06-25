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"Это шутка такая?": пассажирка перевернувшегося автобуса в Пермском крае получила 2 рубля компенсации

"Это шутка такая?": пассажирка перевернувшегося автобуса в Пермском крае получила 2 рубля компенсации

Автор:
25 июня 2024 20:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДТП   Пермь   авария   автобус   автоперевозчик   компенсация   щедрость   
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Как бы умом не тронуться от такого богатства!

Жительница Перми попала в ДТП на рейсовом автобусе. Это случилось 12 июня на 16-м километре трассы Пермь- Березники. Автобус опрокинулся в кювет, и восьмерым пассажирам потребовалась медпомощь.


Сразу после аварии владелец автобуса заверил, что выплатит пострадавшим деньги, так как автобус застрахован. И не соврал. Недавно пассажирке пришла денежная компенсация - сумма составила два рубля. При этом женщина в ДТП получила ушиб плеча и легкое сотрясение мозга. Другие пассажиры тоже пострадали, т.к. не были пристёгнуты - по словам пассажирки, водитель не предупредил, что это необходимо.


Нюанс: билет на автобус стоил 483 рубля, а страховка — 40 рублей. Почему компенсация получилась столь смехотворной, абсолютно непонятно. Женщина также потратилась на доставку своего багажа. Т.к. сразу после ДТП получить его не удалось, пришлось после побегать за своей сумкой.


Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин подтвердил, что ответственность перевозчика была застрахована, и автотранспортное предприятие должно компенсировать и расходы на лечение и порчу личного имущества. Пассажиры могут рассчитывать на неплохую выплату.


Эксперт рекомендует оформить досудебную претензию к перевозчику и обратиться в прокуратуру. Но если и это не поможет, то тогда следует уповать на суд. В суде автотранспортная компания обязательно проиграет, и пассажиры смогут получить достойную компенсацию. Если среди пассажиров, к примеру, находились те, кто ехал на важную встречу, в исковом заявлении следует указать, что из-за задержки, вызванной ДТП человек понёс косвенные или прямые убытки. Суд обяжет компанию-перевозчик компенсировать и их, не говоря уж о затратах на лечение.

Источник:

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Метки: Видео   ДТП   Пермь   авария   автобус   автоперевозчик   компенсация   щедрость   
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19k
GROMOZEKA 56 минут назад
« Другие пассажиры тоже пострадали, т.к. не были пристёгнуты - по словам пассажирки, водитель не предупредил, что это необходимо»

А когда она на горшок ходит, ей тоже надо говорить о том, что задницу стоит вытирать?
Она сумму компенсации озвучивала?
В страховую обращалась?
Видимо нет.
Так чего она удивляется сумме?
Вообще мир заполоняют идиоты, которые с чего то решили что другие будут решать их проблемы?
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2k
Corkscrew 13 минут назад
Компенсация такая маленькая, потому что при разворовывании средств страхового фонда выплаты по страховым случаям не предусматривались.
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16k
Владимир 14 минут назад
Расходы на лечение? А у нас вдруг медицина платная стала?
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5k
Crechet 15 минут назад
Как вообще связано непонятное пополнение на 2 рубля и описываемая авария? И авария и пополнение в один день... Не похоже, что это именно с компенсацией связано..
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560
Алексей Павлиди 48 минут назад
Суд может и обяжет, но никто ничего никому не выплатит а деньги на адвоката придется затратить. А приставам буде похрену
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Schreibikus
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