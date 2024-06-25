"Это шутка такая?": пассажирка перевернувшегося автобуса в Пермском крае получила 2 рубля компенсации

Сразу после аварии владелец автобуса заверил, что выплатит пострадавшим деньги, так как автобус застрахован. И не соврал. Недавно пассажирке пришла денежная компенсация - сумма составила два рубля. При этом женщина в ДТП получила ушиб плеча и легкое сотрясение мозга. Другие пассажиры тоже пострадали, т.к. не были пристёгнуты - по словам пассажирки, водитель не предупредил, что это необходимо.

Нюанс: билет на автобус стоил 483 рубля, а страховка — 40 рублей. Почему компенсация получилась столь смехотворной, абсолютно непонятно. Женщина также потратилась на доставку своего багажа. Т.к. сразу после ДТП получить его не удалось, пришлось после побегать за своей сумкой.