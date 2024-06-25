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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1519 постов • 63 подписчика подписаться
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В Башкирии подросток, пытаясь спастись от собаки, повредил машину

В Башкирии подросток, пытаясь спастись от собаки, повредил машину

Автор:
25 июня 2024 09:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   авто   повредил машину   подросток   спастись от собаки   
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Теперь его ищет владелец авто.

В Октябрьском подросток шел по частному сектору, когда неожиданно появилась собака. Она почему-то сразу невзлюбила молодого человека и погналась за ним. Подросток от страха ринулся на капот ближайшей машины, чтобы спастись от агрессивного животного.


Собака убежала, но после такого «манёвра» на автомобиле остались вмятины. Теперь владелец транспорта разыскивает горемыку и его родителей.

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Метки: Башкирия   Видео   авто   повредил машину   подросток   спастись от собаки   
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5  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Нужно найти владельца собаки и предъявить ему счёт.
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2k
Stargazer 23 минуты назад
На месте владельца машины, первым делом - заявление в полицию на хозяина шавла за "самовыгул", потом ему же предъявить за ущерб. Само шавло - оперативно в расход.
Если собака кинулась на ребёнка - ни о какой "гуманности" и речи быть не может - просто утилизовать блохастого вредителя, как помойну крысу.
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32k
Serg2001 24 минуты назад
Родителям пацана:
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32k
Serg2001 Полчаса назад
Чет не тех он разыскивает.
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3k
PbIBOK Час назад
Хонду из фольги стали делать? Малец худой, килограмм 30 весит. Показал бы повреждения, может и согласились бы...А то он ищет. Может это он сам под газель залез, залипнув в телефон, а теперь фортануло-пацан.
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1889 постов (1605 в горячем)

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