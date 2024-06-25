В Башкирии подросток, пытаясь спастись от собаки, повредил машину

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Теперь его ищет владелец авто.
В Октябрьском подросток шел по частному сектору, когда неожиданно появилась собака. Она почему-то сразу невзлюбила молодого человека и погналась за ним. Подросток от страха ринулся на капот ближайшей машины, чтобы спастись от агрессивного животного.
Собака убежала, но после такого «манёвра» на автомобиле остались вмятины. Теперь владелец транспорта разыскивает горемыку и его родителей.
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Если собака кинулась на ребёнка - ни о какой "гуманности" и речи быть не может - просто утилизовать блохастого вредителя, как помойну крысу.