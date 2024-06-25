В Башкирии подросток, пытаясь спастись от собаки, повредил машину

В Октябрьском подросток шел по частному сектору, когда неожиданно появилась собака. Она почему-то сразу невзлюбила молодого человека и погналась за ним. Подросток от страха ринулся на капот ближайшей машины, чтобы спастись от агрессивного животного.

Собака убежала, но после такого «манёвра» на автомобиле остались вмятины. Теперь владелец транспорта разыскивает горемыку и его родителей.