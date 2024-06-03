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Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу

Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу

Автор:
03 июня 2024 10:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Сегодня в Бабаюртовском районе Республики Дагестан 21-летний водитель автомобиля Лада Гранта выехал на полосу встречного движения и соверши столкновение с фургоном ГA3ель под управлением 58-летнего мужчины. Водитель Гранты и два его пассажира 21 и 22 лет скончались на месте происшествия. Ещё один 20-летний пассажир был доставлен в больницу. Судя по фотографиям, водитель объезжал ямы на дороге.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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11k
Билли 44 минуты назад
Господи что это за стадо имбицилов я сейчас увидел?
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3k
Дмитрий 10 минут назад
Ну да, проще же себя по частям с асфальта соскрести, чем подвеску после ям починить...
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72
Аврашалом Маркович 22 минуты назад
Надеюсь, водитель грузовика не пострадал морально
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4k
Наталья 24 минуты назад
а с ГАЗелистом чё?
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4k
xbrat 50 минут назад
Похоже очередная свадьба и очередной спешащий занять почетное 2е место за машиной с молодоженами..
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pinbalist 52 минуты назад
Чёт не похоже на ямы. Просто какую-то дичь исполняли на дороге (учитывая место и возраст - совсем не удивительно).
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Дмитрий 57 минут назад
Просто жесть. Половину кузова просто оторвало, как будто бумага, а не металл.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1547 постов (1569 в горячем)

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