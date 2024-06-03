Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу

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Сегодня в Бабаюртовском районе Республики Дагестан 21-летний водитель автомобиля Лада Гранта выехал на полосу встречного движения и соверши столкновение с фургоном ГA3ель под управлением 58-летнего мужчины. Водитель Гранты и два его пассажира 21 и 22 лет скончались на месте происшествия. Ещё один 20-летний пассажир был доставлен в больницу. Судя по фотографиям, водитель объезжал ямы на дороге.
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