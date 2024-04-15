"Завели машину и дёрнули отсюда!": житель Самары напугал цыган-мошенников на авто

Цыгане сызмальства обучаются мошенничеству и шельмовству, а когда вырастают, то, похоже, чем-то иным зарабатывать уже не умеют и не стремятся.

Житель Самары, вернувшийся домой с СВО, заметил на обочине дороги припаркованную машину, а рядом с ней пару мужчин характерной внешности. Быстро смекнув, что тут дело нечисто, боец принялся стыдить и ругать мошенников, которые просили бензина, чтобы якобы запустить "сломавшееся авто".

Военный пообещал сообщить куда следует, и был так разгневан, что аферисты быстро "смотали удочки" и уехали восвояси. И машина, что удивительно, мгновенно завелась.