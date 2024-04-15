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"Завели машину и дёрнули отсюда!": житель Самары напугал цыган-мошенников на авто

"Завели машину и дёрнули отсюда!": житель Самары напугал цыган-мошенников на авто

Автор:
15 апреля 2024 15:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Самара   авто   аферисты   мошенничество   проучил   цыгане   
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Военный вернулся на побывку в родной город, и когда увидел дорожных мошенников, не стерпел.

Цыгане сызмальства обучаются мошенничеству и шельмовству, а когда вырастают, то, похоже, чем-то иным зарабатывать уже не умеют и не стремятся.


Житель Самары, вернувшийся домой с СВО, заметил на обочине дороги припаркованную машину, а рядом с ней пару мужчин характерной внешности. Быстро смекнув, что тут дело нечисто, боец принялся стыдить и ругать мошенников, которые просили бензина, чтобы якобы запустить "сломавшееся авто".


Военный пообещал сообщить куда следует, и был так разгневан, что аферисты быстро "смотали удочки" и уехали восвояси. И машина, что удивительно, мгновенно завелась.


Кстати, за всем этим действом наблюдал маленький цыганёнок - видимо, перенимал науку. Через несколько лет сам будет клянчить бензин. Родители научат.

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Метки: Видео   Самара   авто   аферисты   мошенничество   проучил   цыгане   
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12  комментариев
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12k
Том Сойер 53 минуты назад
Всё верно сказал - каждое слово точное!!!!
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20k
banzai7 Полминуты назад
Не знаю, я люблю цыган, почти так же как дагестанцев )
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1k
Лебовски 13 минут назад
Молодчина мужик, так держать! Он их не пристыдил, он их заставил ссаться кипятком.
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8
truten 18 минут назад
Пусть на Ослиной моче ездит.
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4k
просто Дмитрий 18 минут назад
Генетический Биомусор
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9k
Роман Полчаса назад
Это не он озвучивал боевики в 90х? ))
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13k
Karelian Полчаса назад
Не навоевался?
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55
ViciousSnake 42 минуты назад
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28k
Sheir 48 минут назад
Неужели кто-то на это еще ведется? Въезжаю на заправку-стоит "альмера" В ней сидят трое бесов и жрут лукойловские хот-доги. А одна из них подходит ко мне и просит пару сотен на бензин)
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17k
ron 58 минут назад
табор уходит в небо ? ))
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2001 пост (1988 в горячем)

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