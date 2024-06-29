10 актёров, которые заполучили свою первую роль случайно

11-летняя Портман (настоящее имя актрисы Натали Хершлаг) просто ела пиццу в одном из кафе Лонг-Айленда, когда её заметил агент косметической компании и пригласил девушку на пробы для съёмок в рекламе. И хотя на кастинг для роли в фильме «Леон» (1994) Натали отправилась уже самостоятельно, кажется, что именно та встреча в пиццерии сподвигла девушку попробовать себя в большом кино.

Брать Натали на роль в «Леоне» не хотели, так как она казалась слишком юной. Но отсмотрев около двух тысяч актрис, режиссёр всё-таки вернулся к кандидатуре Портман.