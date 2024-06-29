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10 актёров, которые заполучили свою первую роль случайно

10 актёров, которые заполучили свою первую роль случайно

Автор:
29 июня 2024 10:07
Сообщество : Кино
Метки: актеры   ервая роль   кино   случайно   съемка   фильс   
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Их просто заметили, а они лишь оказались в нужном месте и в нужное время.

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Слышали фразу «через тернии к звёздам»? О том, что она значит, не понаслышке знает Шарлиз Терон. Когда актриса отправилась покорять Америку (Терон родом из ЮАР), ей пришлось не сладко. Однажды девушка пришла в банк, чтобы обналичить чек на $500, однако ей отказали, так как документ был выписан за пределами США. Шарлиз расплакалась, а после устроила такой скандал, что на неё обратили внимание все, кто находился в учреждении, в том числе – агент по подбору актёров, который и пригласил исполнительницу на кастинг. Уже спустя несколько месяцев актриса получила роль в картине «Дети кукурузы 3: Городская жатва» (1994).

На кастинг в фильм «Кошмар на улице Вязов» (1984) Депп пошёл от скуки, составив компанию своему другу Джеки. Пробы молодого актёра впечатлили режиссёра Уэса Крейвена, и он отдал роль именно Джонни. Интересно, пожалел ли друг о том, что взял Деппа с собой?

11-летняя Портман (настоящее имя актрисы Натали Хершлаг) просто ела пиццу в одном из кафе Лонг-Айленда, когда её заметил агент косметической компании и пригласил девушку на пробы для съёмок в рекламе. И хотя на кастинг для роли в фильме «Леон» (1994) Натали отправилась уже самостоятельно, кажется, что именно та встреча в пиццерии сподвигла девушку попробовать себя в большом кино.

Брать Натали на роль в «Леоне» не хотели, так как она казалась слишком юной. Но отсмотрев около двух тысяч актрис, режиссёр всё-таки вернулся к кандидатуре Портман.

Австралиец Мел Гибсон был никому неизвестным театральным актёром. Он даже не надеялся покорить Голливуд, но однажды, привезя друга на прослушивание в фильм «Безумный Макс» (1979), он был замечен режиссёром Джорджем Миллером. Лицо Гибсона было укрыто синяками и ссадинами, так как накануне он подрался в баре. Миллер предложил актёру прийти на прослушивание, решив, что ему отлично подойдёт роль злодея. Спустя 2 недели Гибсон прибыл на кастинг. Его лицо полностью зажило и, увидев натуральную красоту актёра, Миллер решил, что Мел достоин главной роли.

Катчер не планировал становиться актёром. Его мечтой было изобрести лекарство от детского церебрального паралича, которым страдал его брат. Именно поэтому Эштон пошёл изучать биохимическую инженерию в университете Айовы. Однажды в баре к нему подошла девушка-скаут и предложила парню поучаствовать в конкурсе «Новые лица Айовы». Катчера заметили, он стал моделью, а в скорости получил свою первую роль в ситкоме «Шоу 70-х».

Отец актёра был успешным нефтяником, но сын не захотел идти по его стопам. Мэттью мечтал о кино. Однажды он выпивал в баре отеля в Остине и познакомился с директором по кастингу. Он познакомил Мэттью с Ричардом Линклейтером, который как раз искал актёров для фильма «Под кайфом и в смятении» (1993).  

Розарио просто сидела на крыльце своего дома, когда её заметил режиссёр Ларри Кларк. Он подошёл к девушке и предложил ей пройти кастинг в фильм «Детки» (1995). Розарио успешно прошла пробы, что дало толчок её актёрской карьере.

Джейсон Стэйтем торговал бижутерией и духами на улице, когда его заметил представитель модельного агентства. Он свёл будущего актёра с режиссёром Гаем Ричи, который как раз проводил кастинг в свой дебютный фильм «Карты, деньги, два ствола» (1998). На пробах Стэйтему предложили продать режиссёру одну из своих безделушек, и он не только успешно справился с этой задачей, но и заполучил свою первую роль.

Дэнни работал тренером по боксу для Эрика Робертса, исполнявшего роль заключённого в фильме «Поезд-беглец» (1985). Именно на съёмках этой картины Трехо заметил Андрей Кончаловский. Нестандартный типаж Дэнни покорил режиссёра, и тот предложил ему сыграть небольшую роль.

Памела была обычной преподавательницей физкультуры в Канаде. Однажды она посетила футбольный матч, где оператор заметил её и показал девушку на большом экране стадиона. Толпа настолько восхитилась внешностью Андерсон, что девушку вызвали на поле, чтобы воздать ей овации. Сразу после этого Памелу стали активно приглашать на рекламные съёмки и в кино. Именно этот случай привёл актрису к получению её первой роли в сериале «Дни нашей жизни».

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Метки: актеры   ервая роль   кино   случайно   съемка   фильс   
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Колька Валеркин сын 18 минут назад
Кошмар мне 10 раз принес победы в разных викторинах, в одной из них как раз был вопрос про первую роль Джони, про Кошмар на улице Вязов никто и не вспомнил, как итог победа моя. Спасибо тебе, капитан Джек Воробей.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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