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Время слоновьего тщеславия

Время слоновьего тщеславия

Автор:
16 мая 2024 09:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   животные   слон   тщеславие   фото   
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В индийском Джайпуре проводится один из самых любимых моих фестивалей – фестиваль слонов. Этот как фестиваль верблюдов в ОАЭ, только слоны и в Индии. То есть в 100 раз более красочно и пафосно!

Слонов в Индии очень любят и живут с ними бок о бок. Могут в полиции на них кататься (я писала, что слонов используют, чтобы ломать самостройные хижины в неположенном месте). А могут напоить случайно, и слоны им все грядки вытопчут.

Потому логично, что раз в год можно и принарядить своего слоника как следует. И наряжают в от уже более 20 лет, с 2001 года.

В рамках фестиваля парад из украшенных расписных слонов проходит по городу, а самые молодые и сильные принимают участие в гонках.

В параде обычно принимает участие 275 слоних, потому что слонихи менее склонны к агрессии и более управляемы. А тут же толпа.

Уникальный конкурс слоновьего праздника – перетягивание каната с людьми. С одной стороны слон, с другой – команда индусов.

В Индии насчитается порядка 3 тысяч домашних слонов, которые используются в домашнем хозяйстве. Помогают расчищать участки, ухаживать за плантациями. Очень много работают в лесничествах - убирают упавшее деревья. А вот в зоопарках по всей Индии всего 80 слонов.

Конечно, это как пойти в зоопарк и там смотреть на домашнего пса. Ты на него смотришь, а он на тебя – и чего вы оба тут не видели?

Слонам с людьми лучше

Интересная статистика, но одомашненные слоны живут дольше, чем в дикой среде. Потому всего 30 лет назад многие боялись, что слоны и вовсе вымрут из-за активного наступления индийских поселений на джунгли.

Но оказалось, что слонам и в домашнем хозяйстве неплохо, они нормально размножаются. Главное, чтобы сохранялась экономическая целесообразность их кормить.

Ведь в день большой слон может съесть до 300 килограмм пищи. Потому индусы часто выпускают своих слонов попастись, самому такого не прокормить!

На каждом фестивале выбирается один самый красивый слон. Какой вам понравился больше всего? Я бы отдала награду красному с солнцем на лбу, просто потому что "он уже все в этой жизни познал".

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Метки: Видео   Индия   животные   слон   тщеславие   фото   
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GoodNeon
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