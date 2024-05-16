Время слоновьего тщеславия

В параде обычно принимает участие 275 слоних, потому что слонихи менее склонны к агрессии и более управляемы. А тут же толпа.

Уникальный конкурс слоновьего праздника – перетягивание каната с людьми. С одной стороны слон, с другой – команда индусов.