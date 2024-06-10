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Тюрьма, где вместо собак используют гусей

Тюрьма, где вместо собак используют гусей

Автор:
10 июня 2024 15:35
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   в мире   гусь   интересно   тюрьма   факты   
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В одной из бразильских тюрем сторожевых собак заменили на гусей. Птицы хорошо справляются со своими обязанностями.

Автор видео перечислил преимущества гусей и отметил, что заключенные боятся пернатых.

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Метки: Бразилия   Видео   в мире   гусь   интересно   тюрьма   факты   
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10  комментариев
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7k
мемфрид 42 минуты назад
Вот эти ребята кому хошь наваляют. Тульский боевой гусь. Машина-убивец
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18k
a_komolow 56 секунд назад
Гуси Рим спасли! А тут зеков охранять
Проще пареной репы!
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38k
Юрий 8 минут назад

В 390-м году до P. X. дикие народы галлы напали на римлян. Римляне не могли с ними справиться, и которые убежали совсем вон из города, а которые заперлись в кремле. Кремль этот назывался Капитолий. Остались только в городе одни сенаторы. Галлы вошли в город, перебили всех сенаторов и сожгли Рим. В середине Рима оставался только кремль Капитолий, куда не могли добраться галлы. Галлам хотелось разграбить Капитолий, потому что они знали, что там много богатств. Но Капитолий стоял на крутой горе: с одной стороны были стены и ворота, а с другой был крутой обрыв. Ночью галлы украдкою полезли из-под обрыва на Капитолий: они поддерживали друг друга снизу и передавали друг другу копья и мечи.
Так они потихоньку взобрались на обрыв, ни одна собака не услыхала их.
Они уже полезли через стену, как вдруг гуси почуяли народ, загоготали и захлопали крыльями. Один римлянин проснулся, бросился к стене и сбил под обрыв одного галла. Галл упал и свалил за собою других. Тогда сбежались римляне и стали кидать бревна и каменья под обрыв и перебили много галлов. Потом пришла помощь к Риму, и галлов прогнали.
С тех пор римляне в память этого дня завели у себя праздник. Жрецы идут наряженные по городу; один из них несет гуся, а за ним на веревке тащат собаку. И народ подходит к гусю и кланяется ему и жрецу: для гусей дают дары, а собаку бьют палками до тех пор, пока она не издохнет.
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13k
MPEG-8 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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6k
fkamash Час назад
А еще они гастрономически - более привлекательны и выгодны.
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3k
kca-opa Час назад
В отличие от собаки, гусю шею свернуть на раз, не сбежишь, так похаваешь вкусно, что их бояться? Был гусь, мимо него ходил, не полюбил меня, прохожу мимо, шипит, бросается, надоел, прислал с ноги прям по башке ему, успокоился
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3644 в горячем)

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