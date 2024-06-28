Жизнь - как коробка шоколадных конфет из буфета Хогвартса: никогда не знаешь, достанется ли тебе аромат сливочной карамели или вкус ношеных носков. Сегодня счастливчики расскажут, как им неожиданно повезло выащить самую вкусную конфету из всего набора!

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"Благодарю человека, изготовившего эту упаковку Lay’s с серийным номером 8043000162. Я был потрясен - пакет был буквально набит чипсами!" 0 Источник:

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"Люблю подбирать всякий мусор. Шесть лет назад нашла на дороге страшненький облезлый кулон, подобрала и забыла о нем. А недавно решила погуглить. Оказалось, что он стоит 100 долларов!" 0 Источник:

"Однажды я нашла на дороге коробку, бквально рядом с помойкой. В ней были конверты с деньгами 1700-1900-х годов из разных стран, в том числе и тех, которые уже не существуют" 0 Источник:

"Я впечатлен! Даже нарезанный, он выглядит так же, как на упаковке. И очень вкусный" 0 Источник:

"Ветку блони привили на старое дерево. Результат великолепный!" 0 Источник:

"Лепестки этой петунии похожи на галактику" 0 Источник:

"Я снял номер в отеле в Пассау, Германия. Вид из окна оказался лучшим в мире" 0 Источник:

"Не могу поверить, что из моего наброска вышло нечто столь замечательное" 0 Источник:

Я нашла эту серебряную шкатулку в благотворительном магазине и купила за $4,66. Оказалось, что это цельное серебро, а шкатулка изготовлена известным датским мастером в конце XIX - начале XX века@ 0 Источник:

"Я попытался намазать маргарин на тост - и вот что у меня получилось" 0 Источник:

"Мой отец нашел этот шикарный диван брошенным на обочине дороги" 0 Источник: "Бесплатно".

"Два уроненных мной куска целлофана упали самым великолепным образом" 0 Источник:

"Вот какой гигантский подсолнух у меня вырос!" 0 Источник:

"В дом моей бабушки залетел воробей. Больше всех о птичке заботилась ее кошка" 0 Источник:

"Мы купили домик для наших кошек, а он понравился еще и нашей собаке!" 0 Источник:

"Мне попался лучший в мире авокадо почти без косточки!" 0 Источник:

"Придумал, как из ничего сделать книжный шкаф!" 0 Источник: