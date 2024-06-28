3693
19
Жизнь - как коробка шоколадных конфет из буфета Хогвартса: никогда не знаешь, достанется ли тебе аромат сливочной карамели или вкус ношеных носков. Сегодня счастливчики расскажут, как им неожиданно повезло выащить самую вкусную конфету из всего набора!
"Благодарю человека, изготовившего эту упаковку Lay’s с серийным номером 8043000162. Я был потрясен - пакет был буквально набит чипсами!"
×
"Люблю подбирать всякий мусор. Шесть лет назад нашла на дороге страшненький облезлый кулон, подобрала и забыла о нем. А недавно решила погуглить. Оказалось, что он стоит 100 долларов!"
"Однажды я нашла на дороге коробку, бквально рядом с помойкой. В ней были конверты с деньгами 1700-1900-х годов из разных стран, в том числе и тех, которые уже не существуют"
Я нашла эту серебряную шкатулку в благотворительном магазине и купила за $4,66. Оказалось, что это цельное серебро, а шкатулка изготовлена известным датским мастером в конце XIX - начале XX века@
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Истории про пропавших без вести людей, которые выжили и нашлись
- 15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
- Неожиданные находки в жилых домах
- Девушки рассказали, что сделали парни в постели, после чего они поняли, что второго раза не будет
- "Летал по небу и выбирал": родители спросили у детей, что они делали до того, как родились
Новости партнёров
реклама
90+% времени, что человек проведет в этом номере, он не будет смотреть на этот вид.
Но это мало того. 90+% времени, что человек не спит, он проведет вне номера.
Честно говорю, вид из окна номера неважен. Совсем.
Хороший санузел. Удобная кровать. Нормально работающий кондиционер.
Это все, что нужно от гостиничного номера.
одним заряжаю дома, вторым на работе ..