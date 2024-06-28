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Везение - это вот так!:18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы

Везение - это вот так!:18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы

Автор:
28 июня 2024 14:00
Сообщество : Истории
Метки: Удача   везунчики   истории   истории в картинках   на позитиве.   повезло   счастливый случай   
3693
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Жизнь - как коробка шоколадных конфет из буфета Хогвартса: никогда не знаешь, достанется ли тебе аромат сливочной карамели или вкус ношеных носков. Сегодня счастливчики расскажут, как им неожиданно повезло выащить самую вкусную конфету из всего набора!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   везунчики   истории   истории в картинках   на позитиве.   повезло   счастливый случай   
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13  комментариев
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13k
Krapiv 2 часа назад
Комментарий к фото
а за такое по шее надо выдать
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6k
Джейсон Вурхиз 5 минут назад
Насчёт выбора конфеты из коробки. Привозил из штатов такое баловство. Есть пакеты с конфетами: типа со вкусом ношенных носков, грязных тряпок, с сильным отратвным запахом, стухшего яйца, жгучего перца ит.п. Небольшая рулетка. Крутишь, показывает из какого мешка взять конфету. Ну а там, она может быть сладкой или мятной начинкой или с заявленным дефектом. Игра весёлая в компании большой да ещё с алкоголем
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32k
Serg2001 Полчаса назад
Если для человека книги это ничто, мне его искренне жаль...
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22k
Mike Miller Полчаса назад
На счёт вида из окна в отеле.
90+% времени, что человек проведет в этом номере, он не будет смотреть на этот вид.
Но это мало того. 90+% времени, что человек не спит, он проведет вне номера.
Честно говорю, вид из окна номера неважен. Совсем.
Хороший санузел. Удобная кровать. Нормально работающий кондиционер.
Это все, что нужно от гостиничного номера.
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12k
Zhora 37 минут назад
А нахера третий кроссовок-то?! У них три ноги, что ли?
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9k
Харон ( Χάρων) 48 минут назад
Особенно порадовал третий ботинок.
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1k
Александр 58 минут назад
Не на галактику, а на рассеянное звездное скопление.
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63k
dima423 Час назад
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Ну у меня почти такие же выросли)
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1k
Graboid Час назад
Комментарий к фото
мне продаван к электровелу два зарядника приложил,
одним заряжаю дома, вторым на работе ..
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13k
Krapiv 2 часа назад
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Пассау прямо из окна
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1322 поста (1251 в горячем)

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