Всё сложно: борьба с глобальным потеплением вызывает его еще больше

Тут у экологов и борцов за все хорошее случился когнитивный диссонанс.
Короче, как мы все помним, человечество активно уничтожает экологию путем использования угля, нефти, газа. Из-за этого температура на планете стремительно повышается, с доиндустриальных времен потеплело аж на 1,2 градуса по Цельсию, ледники тают, уровень океана поднимается. Так нам не первое десятилетие рассказывают борцы за природу.
Но тут внезапно обнаружилось, что сжигание ископаемого топлива вызывает не только глобальное потепление, но и глобальное похолодание. Одна из величайших ироний изменения климата состоит в том, что загрязнение воздуха, унесшее жизни десятков миллионов человек, одновременно сдерживает некоторые из худших последствий потепления планеты.
Мельчайшие частицы, образующиеся при сгорании угля, нефти и газа, могут отражать солнечный свет и способствовать образованию облаков. Это помогает защитить планету от излишнего тепла.
С 1980-х годов эти частицы позволяли компенсировать от 40 до 80 процентов потепления, связанного с парниковыми газами. Однако сейчас, когда общество активно борется с загрязнением, охлаждающий эффект этих частиц ослабевает.
Ученые проанализировали результаты борьбы с загрязнением воздуха в Китае и пришли к мрачным выводам. Китай, борясь со своей собственной проблемой загрязнения воздуха, резко сократил серное загрязнение за последнее десятилетие. В результате воздух стал чище, а температура еще выше. Спутниковые снимки показали, что образование защитных облаков уменьшилось после того, как выбросы серы снизились.
В одной из новых статей ученые из Мэрилендского университета утверждают, что уменьшение загрязнения воздуха может удвоить темпы потепления в 2020-х годах по сравнению с темпами с 1980 года. Ученые обеспокоены тем, что очистка воздуха от загрязнения с отказом от ископаемого топлива может стать причиной еще большего и более быстрого потепления.
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от сжигания угля вреда не особо много, а вот попадание в атмосферу серы в результате технологических процессов приводит к выпадению кислотных дождей, которые сжигают всю природу ...