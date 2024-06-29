Всё сложно: борьба с глобальным потеплением вызывает его еще больше

Короче, как мы все помним, человечество активно уничтожает экологию путем использования угля, нефти, газа. Из-за этого температура на планете стремительно повышается, с доиндустриальных времен потеплело аж на 1,2 градуса по Цельсию, ледники тают, уровень океана поднимается. Так нам не первое десятилетие рассказывают борцы за природу.

Но тут внезапно обнаружилось, что сжигание ископаемого топлива вызывает не только глобальное потепление, но и глобальное похолодание. Одна из величайших ироний изменения климата состоит в том, что загрязнение воздуха, унесшее жизни десятков миллионов человек, одновременно сдерживает некоторые из худших последствий потепления планеты.