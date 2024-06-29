FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 8118 постов • 3111 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Всё сложно: борьба с глобальным потеплением вызывает его еще больше

Всё сложно: борьба с глобальным потеплением вызывает его еще больше

Автор:
29 июня 2024 07:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: глобальное потеплени   глобальное похолодание   загрязнение воздуха   ученые   человечество   экология   
831
3

Тут у экологов и борцов за все хорошее случился когнитивный диссонанс.

Короче, как мы все помним, человечество активно уничтожает экологию путем использования угля, нефти, газа. Из-за этого температура на планете стремительно повышается, с доиндустриальных времен потеплело аж на 1,2 градуса по Цельсию, ледники тают, уровень океана поднимается. Так нам не первое десятилетие рассказывают борцы за природу.


Но тут внезапно обнаружилось, что сжигание ископаемого топлива вызывает не только глобальное потепление, но и глобальное похолодание. Одна из величайших ироний изменения климата состоит в том, что загрязнение воздуха, унесшее жизни десятков миллионов человек, одновременно сдерживает некоторые из худших последствий потепления планеты.


Мельчайшие частицы, образующиеся при сгорании угля, нефти и газа, могут отражать солнечный свет и способствовать образованию облаков. Это помогает защитить планету от излишнего тепла.

С 1980-х годов эти частицы позволяли компенсировать от 40 до 80 процентов потепления, связанного с парниковыми газами. Однако сейчас, когда общество активно борется с загрязнением, охлаждающий эффект этих частиц ослабевает.


Ученые проанализировали результаты борьбы с загрязнением воздуха в Китае и пришли к мрачным выводам. Китай, борясь со своей собственной проблемой загрязнения воздуха, резко сократил серное загрязнение за последнее десятилетие. В результате воздух стал чище, а температура еще выше. Спутниковые снимки показали, что образование защитных облаков уменьшилось после того, как выбросы серы снизились.


В одной из новых статей ученые из Мэрилендского университета утверждают, что уменьшение загрязнения воздуха может удвоить темпы потепления в 2020-х годах по сравнению с темпами с 1980 года. Ученые обеспокоены тем, что очистка воздуха от загрязнения с отказом от ископаемого топлива может стать причиной еще большего и более быстрого потепления.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: глобальное потеплени   глобальное похолодание   загрязнение воздуха   ученые   человечество   экология   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Lexx 18 минут назад
Как правило, все эти борцуны такие же неучи как и Грета. Незнающие ни химию, ни физику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Анатолий Соколов Полчаса назад
и всё свалили в кучу ... сжигание угля и загрязнение атмосферы серой ...
от сжигания угля вреда не особо много, а вот попадание в атмосферу серы в результате технологических процессов приводит к выпадению кислотных дождей, которые сжигают всю природу ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1234 поста (1227 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110408



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов
"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов
Коты большой красоты с нереальной высоты
Коты большой красоты с нереальной высоты
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#кино#новости#фильм#СССР#истории#факты#маразм#Спорт
#в мире#интересно#Россия#животные#забавно#история#интересное#Москва#Ynews#Индия
#люди#Прикол#позитив#улыбнуло#полиция#кот#США#трейлер#дом#сарказм
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Личинки восковой моли спасут планету? Личинки восковой моли спасут планету? Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами Дешево и экологично: в России разработали топливо из отходов Дешево и экологично: в России разработали топливо из отходов "Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе "Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе Сколько ещё людей сможет выдержать наша планета? Сколько ещё людей сможет выдержать наша планета?

На что жалуетесь?

Вернуться