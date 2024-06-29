Российских школьников пригласили в северокорейский лагерь

"Только что у нас был визит молодёжной делегации в Северную Корею, и там был наш представитель. Мы сейчас планируем совместные лагерные смены. У них есть лагерь "Сондовон", у нас, соответственно, "Артек", "Орлёнок", "Смена", "Океан". Детские обмены планируем", - сказал Гуров.

Помимо КНДР "Движение первых" планирует подписать соглашения на детские обмены с другими странами. В первую очередь это Китай и Вьетнам.