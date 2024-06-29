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Российских школьников пригласили в северокорейский лагерь

Российских школьников пригласили в северокорейский лагерь

Автор:
29 июня 2024 21:49
Сообщество : Путешествия
Метки: Движение первых   КНДР   Сондовон   детский лагерь   отдых   приглашение   
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Председатель правления "Движения первых" ожидает, что желающих поехать на отдых в КНДР будет много.

Северная Корея официально пригласила российских школьников на отдых в детский лагерь "Сондовон". Об этом сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров. По его словам, лагерь в который пригласили российских детей мало чем отличается от того же "Артека".

"Нам только вчера пришло приглашение. <...> Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия. Мы будем отправлять туда со старшими вожатыми", — сказал Гуров

Несмотря на то, что приглашение было получено лишь вчера, "Движение первых" уже принялось формировать делегацию. Желающих, по словам Гурова, "ожидается большое количество". Известно, что дети отправятся в лагерь вместе со взрослыми вожатыми. В "Сондовоне" они пробудут с 24 июля по 2 августа.

"Только что у нас был визит молодёжной делегации в Северную Корею, и там был наш представитель. Мы сейчас планируем совместные лагерные смены. У них есть лагерь "Сондовон", у нас, соответственно, "Артек", "Орлёнок", "Смена", "Океан". Детские обмены планируем", - сказал Гуров.


Помимо КНДР "Движение первых" планирует подписать соглашения на детские обмены с другими странами. В первую очередь это Китай и Вьетнам.


"Мы договаривались с Китаем встретиться в апреле, но в связи с обширной повесткой мы не смогли поехать. Но в этом году мы 100% планируем посетить Китай и Вьетнам, у нас будет очное подписание соглашений с пионерскими организациями в других странах", - добавил председатель правления движения.

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Метки: Движение первых   КНДР   Сондовон   детский лагерь   отдых   приглашение   
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10  комментариев
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Медвежуть Час назад
Молодцы! На рюкзаках кататься научим))
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9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
а мы им санкции в ответ
Ссылка youtu.be
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42k
АнтонПолднев 57 минут назад
Я б сгонял. Не предлагают...
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20k
Bill Час назад
Пачимубы и нет
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4k
просто Дмитрий Час назад
А я вспомнил работу в"СеверномАртеке" -Пионерский лагерь "Альбатрос" пос. Кестерциемс. Латвийская ССР. Помню латышских ребят (в основном, русских) польских пионэров (15-17лет от роду) со своими "Вожатыми" (партийными). "Международные соревнования" по футболу, ракетостроению (модели) и другим видам спортам.... Эх, молодость....
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20k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну а почему нет?
Думаю там будет вполне на уровне
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2200 постов (2206 в горячем)
Лесник
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