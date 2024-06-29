Российских школьников пригласили в северокорейский лагерь

Председатель правления "Движения первых" ожидает, что желающих поехать на отдых в КНДР будет много.
Северная Корея официально пригласила российских школьников на отдых в детский лагерь "Сондовон". Об этом сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров. По его словам, лагерь в который пригласили российских детей мало чем отличается от того же "Артека".
"Нам только вчера пришло приглашение. <...> Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия. Мы будем отправлять туда со старшими вожатыми", — сказал Гуров
Несмотря на то, что приглашение было получено лишь вчера, "Движение первых" уже принялось формировать делегацию. Желающих, по словам Гурова, "ожидается большое количество". Известно, что дети отправятся в лагерь вместе со взрослыми вожатыми. В "Сондовоне" они пробудут с 24 июля по 2 августа.
"Только что у нас был визит молодёжной делегации в Северную Корею, и там был наш представитель. Мы сейчас планируем совместные лагерные смены. У них есть лагерь "Сондовон", у нас, соответственно, "Артек", "Орлёнок", "Смена", "Океан". Детские обмены планируем", - сказал Гуров.
Помимо КНДР "Движение первых" планирует подписать соглашения на детские обмены с другими странами. В первую очередь это Китай и Вьетнам.
"Мы договаривались с Китаем встретиться в апреле, но в связи с обширной повесткой мы не смогли поехать. Но в этом году мы 100% планируем посетить Китай и Вьетнам, у нас будет очное подписание соглашений с пионерскими организациями в других странах", - добавил председатель правления движения.
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Думаю там будет вполне на уровне