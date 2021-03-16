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Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну

Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну (2 фото)

Автор:
16 марта 2021 14:55
Метки: СССР   Солженицын   чуйков   
599
2
Я ровесник века, 1900 года рождения. Сын крестьянина села Серебряные Пруды Тульской губернии. Мои предки – землеробы. Не от сладкой жизни мне пришлось в 12 лет уехать из родительского дома в Питер на заработки и испытать эксплуатацию капиталистов. Моя последняя специальность – слесарь шпорной мастерской.

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Метки: СССР   Солженицын   чуйков   
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9k
ГородДомов 2 часа назад
Солженицын тот ещё пету...
пид ...
... предатель
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4k
Бу 19 минут назад
Солженицын это плесень и мразь
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733
Сергей Полчаса назад
Мне очень понравилось как Чуйков описан у Пикуля, в романе Барбаросса. Рекомендую всем к прочтению.
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10k
Кот 56 минут назад
"...Я снова повторяю: в период Сталинградской эпопеи в Советской Армии не было штрафных рот или других штрафных подразделений. Среди бойцов-сталинградцев не было ни одного бойца штрафника."
. Обратимся к документам:
" Приказ командующего войсками Сталинградского фронта войскам 62-й армии о сформировании двух фронтовых штрафных батальонов № 00162/оп, Сталинград. 1 августа 1942 г.
1. К 3.8.42 сформировать два фронтовых штрафных батальона по 800 человек в каждом, куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости. Формирование возложено на генерал-майора Сидельникова. 2. Генерал-майору Сидельникову, начальнику отдела кадров фронта и начальнику политуправления фронта в трехдневный срок отобрать и укомплектовать штрафные батальоны постоянным командным составом и политическим составом. Начальникам управлений и начальствующих отделов обеспечить всеми видами довольствия и вооружением. 3. Начальствующий составы 62, 63, 64, 57, 51 и 21-й армий направлять в 1-й штрафной батальон - Котлубань. Начальствующий состав танковых армий, 8-й воздушной армии и других частей фронта направлять в [о] 2-й штрафной батальон - Карповка. Батальоны сформировать по штату стрелкового батальона (стрелкового полка штат № 04/201). Направление в фронтовые штрафные батальоны среднего и старшего начсостава, провинившегося в нарушении дисциплины по трусости и неустойчивости, производить на основании приказов командиров и комиссаров дивизий, за исключением командиров и комиссаров полков и батальонов, направляемых согласно приказа НКО № 2272, не во фронтовые штрафные батальоны, а в Военный совет фронта для предания суду военного трибунала. 4. Военным советам армий: а) Количество штрафных рот в армии формировать по числу дивизий (танковых корпусов), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости и неустойчивости. Бойцов и младших командиров 8-й воздушной армии и других частей фронта направлять в штрафные роты 1-й танковой армии. 6) Направление в армейские штрафные роты провинившихся в нарушении дисциплины по трусости и неустойчивости рядовых бойцов и младших командиров производить на основании приказов командиров и комиссаров частей. 5. Командующим 21, 55, 57, 62, 63, 65-й армий в двухдневный срок сформировать по пять заградительных отрядов, а командующим 1-й и 4-й танковых армий - по три заградительных отряда численностью по 200 человек каждый. Заградительные отряды подчинить Военсоветам армий через их особые отделы. Во главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов. Заградительные отряды укомплектовать лучшими отборными бойцами и командирами из дальневосточных дивизий. Обеспечить заградотряды автотранспортом. 6. В двухдневный срок восстановить в каждой стрелковой дивизии заградительные батальоны, сформированные по директиве Ставки Верховного Главного Командования № 019191. Заградительные батальоны дивизий укомплектовать лучшими достойными бойцами и командирами. Об исполнении донести к 4 августа 1942 г. КОМАНДУЮЩИЙ СТАЛИНГРАДСКИМ ФРОНТОМ генерал-лейтенант Гордов ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА Н. Хрущев НАЧАЛЬНИК ШТАБА СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА генерал-майор Никишев
(ЦАМО, ф. 345, on. 5487, д. 5, л. 706. Копия. На документе имеется пометка: Ежедневно доносить о ходе выполнения настоящего приказа к 8.00 и 20.00.")
Чуйков принял командование 62-й армией 12 сентября 1942 года, т.е. через полтора месяца со дня выхода этого приказа, и не знать о "штрафниках" он просто не мог. Ну, так кто все-таки врет?
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14k
Игорь Хомченко 59 минут назад
Вот туточки очень грамотно на эту тему написано.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b004db77425f529296bbb9d/feikovoe-pismo-chuikova-5cf4fd64e84caf00ae7ac921https://zen.yandex.ru/media/id/5b004db77425f529296bbb9d/feikovoe-pismo-chuikova-5cf4fd64e84caf00ae7ac921
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
я не знаю, что пишет Солженицын, не читал.. Но остатки ГУЛАГа видел и общался с потомками тех кто там был, коих ооочень много в Сибири...
https://www.wikiwand.com/ru/Восточный_ИТЛ_в_составе_Строительства_500https://www.wikiwand.com/ru/Восточный_ИТЛ_в_составе_Строительства_500
https://www.wikiwand.com/ru/Нижамурлагhttps://www.wikiwand.com/ru/Нижамурлаг
https://www.wikiwand.com/ru/Переваллагhttps://www.wikiwand.com/ru/Переваллаг
ну это места где я жил в детстве.. пос. Монгохто.
https://www.wikiwand.com/ru/Чаунлагhttps://www.wikiwand.com/ru/Чаунлаг
https://www.wikiwand.com/ru/Акмолинский_лагерь_жён_изменников_Родиныhttps://www.wikiwand.com/ru/Акмолинский_лагерь_жён_изменников_Родины
Акмолинский лагерь жён изменников Родины (А. Л. Ж. И. Р.) разговорное название 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области, Казахстан (1938 1953).

Крупнейший советский женский лагерь, один из трёх «островов» «Архипелага ГУЛаг». Название связано с составом заключённых, значительная часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486 как ЧСИРы «члены семей изменников Родины»[1].
Вобщем сочинение Солженицына явно не на пустом месте возникло
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Денис Колосов uutb Час назад
ну я думаю жены и дети врагов народа виноваты по гроб жизни, их расстрелять должны были, но добрый вождь сохранил им жизнь и отправил поднимать Сибирь. Ура товарищи!
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Денис Колосов uutb Час назад
не они сидели, а их родители.. они лишь живут в местах, слабо приспособленных для жизни людей..Хотя довольны, охота/рыбалка
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uutb Денис Колосов 58 минут назад
То есть, они не могут объяснить, за что, их родителей посадили? Но, жизнью довольны? Я, правильно понял?
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Денис Колосов uutb 42 минуты назад
ты глупый? Их отец или мать были в лагере. Дети после выхода оттуда явно появились.. По опыту моих предков (поволжские немцы) для депортации или тюрьмы, совсем необязательно было совершить преступление, достаточно было быть не той национальности.
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Игорь Денис Колосов 21 минуту назад
очевидно не всех раз бандеровцы выши
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Alexander 2 часа назад
Это что же за презерватив рваный минуснуть-то успел самым первым?
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