Пёс принёс хозяину осиное гнездо

Молодой человек, отдыхавший во дворе дома, был вынужден спасаться бегством от ос. Питомец принёс хозяину осиное гнездо и насекомые напали на парня. Со слов владельца пса, он в тот день получил укус от насекомого, но не в обиде на своего пса.