Пёс принёс хозяину осиное гнездо

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В китайском городском округе Хэюань пёс принёс к отдыхающему во дворе хозяину осиное гнездо. Странные поступок питомца попал на видео.
Молодой человек, отдыхавший во дворе дома, был вынужден спасаться бегством от ос. Питомец принёс хозяину осиное гнездо и насекомые напали на парня. Со слов владельца пса, он в тот день получил укус от насекомого, но не в обиде на своего пса.
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