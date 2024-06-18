FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17107 постов • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пёс принёс хозяину осиное гнездо

Пёс принёс хозяину осиное гнездо

Автор:
18 июня 2024 08:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Пёс   животные   насекомые   осы   собака   
1059
1
1

В китайском городском округе Хэюань пёс принёс к отдыхающему во дворе хозяину осиное гнездо. Странные поступок питомца попал на видео.

Молодой человек, отдыхавший во дворе дома, был вынужден спасаться бегством от ос. Питомец принёс хозяину осиное гнездо и насекомые напали на парня. Со слов владельца пса, он в тот день получил укус от насекомого, но не в обиде на своего пса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Китай   Пёс   животные   насекомые   осы   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
no. 57 минут назад
завел собаку - играй с собакой, а не во всякую фигню на телефоне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
satra Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3342 поста (3279 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1028400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
А кто такой Уэф?
А кто такой Уэф?
Весёленькое видео !
Весёленькое видео !
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#факты#Москва#собака#Россия#задержание#заложники#Германия
#в мире#Прикол#история#забавно#кошка#США#рыба#кино#конфликт#Япония
#люди#интересно#новости#Китай#позитив#кот#ЧП#Пёс#машина#полиция
Тайный совет решает судьбу владельца дома Тайный совет решает судьбу владельца дома Самая злая спящая боевая собака в мире! Самая злая спящая боевая собака в мире! Пёс совершил дерзкий побег из квартиры Пёс совершил дерзкий побег из квартиры Хитрый пёс украл мороженое, съел его и спрятал улики Хитрый пёс украл мороженое, съел его и спрятал улики В Китае корги заступил на службу в полиции В Китае корги заступил на службу в полиции

На что жалуетесь?

Вернуться