Полицейские ловили сбежавшую корову и чуть не отправили её на тот свет

Британцы были шокированы кадрами, на которых полицейская машина безжалостно сбивает — дважды для верности — корову, которую было поручено изловить и вернуть на ферму. Теперь вся страна знает, что это не просто какая-то корова, а 10-месячный телёнок по кличке Бо Люси.

На кадрах видно, как полицейский автомобиль сбивает ее в первый раз, после чего она встает на ноги. И ее тут же сбивают во второй раз, да уже так, что она оказывается под колёсами автомобиля.