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Полицейские ловили сбежавшую корову и чуть не отправили её на тот свет

Полицейские ловили сбежавшую корову и чуть не отправили её на тот свет

Автор:
18 июня 2024 13:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   британская полиция   жестокое обращение с животными   ну и ну   полиция великобритании   сбили корову   шокирующее видео   
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Примерно в 20:55 в пятницу (14 июня) полиция британского графства Суррей получила сообщение о том, что в городе Стейнс-апон-Темз по улицам бегает корова. На кадрах, которые с тех пор стали вирусными, видно, как полицейская машина дважды таранит животное. Так хотели поймать, что малость перестарались!


Британцы были шокированы кадрами, на которых полицейская машина безжалостно сбивает — дважды для верности — корову, которую было поручено изловить и вернуть на ферму. Теперь вся страна знает, что это не просто какая-то корова, а 10-месячный телёнок по кличке Бо Люси.


На кадрах видно, как полицейский автомобиль сбивает ее в первый раз, после чего она встает на ноги. И ее тут же сбивают во второй раз, да уже так, что она оказывается под колёсами автомобиля.


После второго тарана один из прохожих спросил полицейских: «Для чего вы это делаете?».

Этим вопросом задавались и многие другие, кто видел кадры.


Полиция Суррея заявила, что им сообщили, что корова повредила автомобиль и атакует прохожих.

С тех пор ситуация несколько раз менялась.


Первое — офицер, протаранивший животное, был отстранен от выполнения служебных обязанностей, а заместитель главного констебля Нев Кемп заявил, что это дело будет «тщательно и скрупулезно расследовано».


Бо Люси, к счастью, вернулась на ферму и находится под наблюдением ветеринара. Она, конечно, получила травмы и ей требуется лечение.


«Я знаю, что в настоящее время благополучие коровы вызывает большое беспокойство, — сказал Нев Кемп. — Сейчас она вернулась к своему владельцу и восстанавливается вместе со стадом. У нее большой порез на одной ноге, а также имеются другие порезы и ссадины. За ней продолжает наблюдать ветеринар, а наши сельские офицеры поддерживают контакт с владельцем, чтобы узнать последние новости.


Я могу подтвердить, что в тот вечер были предприняты безуспешные попытки связаться с местными ветеринарами, и одновременно предпринимались попытки установить личность владельца. Почему они не увенчались успехом и что еще можно и нужно было сделать, станет ключевой частью расследования».


Владелец Бо Люси, фермер по имени Роб, крайне недоволен действиями полиции.


«Я думаю, что видео говорит само за себя. Это было ужасно, — заявил он. — Метод разрешения ситуации был неверным. Это было неправильно, и я думаю, что все поняли это. Я не понимаю, почему они не использовали дротик с транквилизатором. Тогда животное сразу бы успокоилось, на него можно было бы надеть недоуздок и увести с улицы. Думаю, они не смогли вовремя связаться с ветеринаром и получить необходимые инструкции. Из-за этого пошли по неправильному пути».


Он добавил, что Бо Люси дают антибиотики и обезболивающие, чтобы максимально уменьшить ее страдания. Она постепенно поправляется, но полное выздоровление потребует времени, поскольку неизвестно, какие внутренние повреждения она могла получить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   британская полиция   жестокое обращение с животными   ну и ну   полиция великобритании   сбили корову   шокирующее видео   
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Андрей Иванов Час назад
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26k
Сибиряк 42 минуты назад
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15k
Григорий Бабкин Час назад
Менты мстят священному животному за Сунака.
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32k
Serg2001 2 часа назад
Похоже они не корову ловили, а говядину... Реально неадекваты какие-то. Типа Юджина Тэклберри.
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23k
alexis 2 часа назад
Просто бобби приезжие, у местных коровы давно священные животные.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
всех лис перебили без необходимости..за коров взялись..больные убл.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1898 постов (1813 в горячем)

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