Мамы, за которыми нужен глаз да глаз

Материнство - настоящий дар, однако справится с возложенными обязанностями не так уж и просто. Пушистым героиням видео пока еще далеко до премии "мама года".
Быть родителями тяжело, а быть хорошими родителями еще тяжелее. Однако некоторые, кажется, даже не стараются стать отличными родителями и продолжают вести себя так, будто у них нет детей. Именно так иногда поступают мамы-кошки из этого видео, заслужившие ироничное звание «матерей года».
Они забывают про своих котят, отбирают у них еду, оставляют их на улице, не обнимают и так далее. Но, несмотря на периодические ошибки, они любят своих пушистых малышей, а те, в свою очередь, души не чают в хвостатых мамах, и поэтому прощают им любые поступки, даже самые странные.
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