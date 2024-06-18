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Сообщество Без кота и жизнь не та 2449 постов • 520 подписчиков подписаться
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Мамы, за которыми нужен глаз да глаз

Мамы, за которыми нужен глаз да глаз

Автор:
18 июня 2024 07:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   котята   котёнок   кошка   мама   
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Материнство - настоящий дар, однако справится с возложенными обязанностями не так уж и просто. Пушистым героиням видео пока еще далеко до премии "мама года".

Быть родителями тяжело, а быть хорошими родителями еще тяжелее. Однако некоторые, кажется, даже не стараются стать отличными родителями и продолжают вести себя так, будто у них нет детей. Именно так иногда поступают мамы-кошки из этого видео, заслужившие ироничное звание «матерей года».

Они забывают про своих котят, отбирают у них еду, оставляют их на улице, не обнимают и так далее. Но, несмотря на периодические ошибки, они любят своих пушистых малышей, а те, в свою очередь, души не чают в хвостатых мамах, и поэтому прощают им любые поступки, даже самые странные.

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Метки: Видео   Прикол   котята   котёнок   кошка   мама   
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Dima Час назад
я же мать))))
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Е-Лена Час назад
Шкоды и запчасти к ним. )))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3708 постов (3673 в горячем)

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