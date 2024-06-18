Мамы, за которыми нужен глаз да глаз

Быть родителями тяжело, а быть хорошими родителями еще тяжелее. Однако некоторые, кажется, даже не стараются стать отличными родителями и продолжают вести себя так, будто у них нет детей. Именно так иногда поступают мамы-кошки из этого видео, заслужившие ироничное звание «матерей года».

Они забывают про своих котят, отбирают у них еду, оставляют их на улице, не обнимают и так далее. Но, несмотря на периодические ошибки, они любят своих пушистых малышей, а те, в свою очередь, души не чают в хвостатых мамах, и поэтому прощают им любые поступки, даже самые странные.