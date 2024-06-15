Человек, бери нас и неси к себе домой!

Наглость — второе счастье. А у котиков возможно и первое счастье! Ведь благодаря этой черте они добиваются всего, что только захотят. Например, этим котятам надоела уличная жизнь. Поэтому они просто взяли и выбрали себе человека. Вжух! И наглые рыжики уже спешат в новый дом.