Человек, бери нас и неси к себе домой!

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Наглость — второе счастье. А у котиков возможно и первое счастье! Ведь благодаря этой черте они добиваются всего, что только захотят. Например, этим котятам надоела уличная жизнь. Поэтому они просто взяли и выбрали себе человека. Вжух! И наглые рыжики уже спешат в новый дом.
Возьми одного – второй в подарок!)
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