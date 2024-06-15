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Сообщество Без кота и жизнь не та 2444 поста • 520 подписчиков подписаться
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Человек, бери нас и неси к себе домой!

Человек, бери нас и неси к себе домой!

Автор:
15 июня 2024 09:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: добро   животные   котята   милота   наглость   позитив   рыжий котенок   
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Наглость — второе счастье. А у котиков возможно и первое счастье! Ведь благодаря этой черте они добиваются всего, что только захотят. Например, этим котятам надоела уличная жизнь. Поэтому они просто взяли и выбрали себе человека. Вжух! И наглые рыжики уже спешат в новый дом.

Возьми одного – второй в подарок!)

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Метки: добро   животные   котята   милота   наглость   позитив   рыжий котенок   
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Евгений Д 4 минуты назад
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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