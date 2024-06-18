Флаги РФ и портреты В.Путина: Пхеньян готовится к визиту президента РФ

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР - такой документ совершенно не лишний современной обстановке. Хотя, конечно, программа визита будет более обширной. Лидеры России и КНДР обсудят "перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях": в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве. Помимо прочего, запланировано возложение венка к Монументу Освобождения Кореи советской армией, торжественный концерт в честь высокого гостя и приём.

Официальный визит ВВП в КНДР продлится 2 дня.