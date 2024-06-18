Государственный визит намечен на 18-19 июня, и в столице КНДР всё готово к приезду главы РФ.
Последний раз Путин посещал КНДР еще в 2000-м - тогда страной руководил Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына. И к сегодняшнему приезду российского президента Пхеньян украсили флагами двух стран и портретами главы нашего государства.
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"Пхеньян, встречающий самого дорого друга из соседней страны, наполнен атмосферой радости и ликования. Наш народ <...> горячо приветствует президента Владимира Путина", - говорится в редакционной статье газеты "Нодон синмун".
Российский лидер пользуется у корейцев большим авторитетом, поэтому журналисты с восторгом пишут о нём, как об исключительном политике.
"Владимир Путин - исключительный политик, который ведет к победному завершению строительство сильной России, укрепляя государственную мощь и сплачивая народ и общество своей непоколебимой волей и превосходными политическими навыками", -
В статье также говорится о дружбе КНДР и России и об обоюдной поддержке стран:
- Россия поддерживает КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития. КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивают свои интересы
- Москва и Пхеньян будут развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчётов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям
- Противники пытаются измотать экономику России новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости, все попытки США сдержать и изолировать Россию провалились. США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение РФ стратегического поражения.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР - такой документ совершенно не лишний современной обстановке. Хотя, конечно, программа визита будет более обширной. Лидеры России и КНДР обсудят "перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях": в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве. Помимо прочего, запланировано возложение венка к Монументу Освобождения Кореи советской армией, торжественный концерт в честь высокого гостя и приём.
Официальный визит ВВП в КНДР продлится 2 дня.
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Сотрудничество со страной не предполагает принятие её идеалов. Это только пендосы носятся со своей "свободой и демократией".
Но кто мне объяснит, в чем заключается героичность корейского народа?
Ходить строем и жить в нищете?