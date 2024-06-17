Эффектное задержание в тренажерном зале

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Темнокожий мужчина о чем-то спорил с сотрудником полиции, а потом и вовсе встал в стойку, словно собираясь подраться. Страж правопорядка решил сработать на опережение.
Победа в первом раунде
В стойку встал? Держи!
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Тупые бабизяны думали, что победили. Ага. Если раньше их просто терпели, то теперь ненавидят.
Тоже все четко, не то что у нас с тысячью слов и толканиями.
Иду по метро (к примеру) и вижу несколько десятков того говна , которое по закону , апсальтна безусловно надо задерживать и потрошить.
Вон - на лавке сидит чурчхела. Кругом яркий свет, а у него нет радужной оболочки - один зрачок.И каждые 10 секунд поглаживает через одежду карман байки.
Рядом другое наклонилось поднять упавшую бумажку , а за спиной(за ремнём)под курткой явно обозначился какой-то предмет.Не рукоятка-ли пистолета ?!
Так это только то , что Я вижу , а сколько их всего ?!
Там с сачком , дивизиями надо день-деньской бегать и то десятой части не словишь , а куда это всё девать ?!