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Эффектное задержание в тренажерном зале

Эффектное задержание в тренажерном зале

Автор:
17 июня 2024 09:56
Метки: Видео   задержание   полицейский   полиция   тазер   тренажерный зал   электрошокер   
3037
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Темнокожий мужчина о чем-то спорил с сотрудником полиции, а потом и вовсе встал в стойку, словно собираясь подраться. Страж правопорядка решил сработать на опережение.

Победа в первом раунде

В стойку встал? Держи!

Источник:

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Метки: Видео   задержание   полицейский   полиция   тазер   тренажерный зал   электрошокер   
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24  комментария
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18k
Kostick 2 часа назад
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Notan Blaine 6 минут назад
"Лучше старенький ТТ, чем кунг-фу и карате".
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46k
Aleks 20 минут назад
Обезьян стреляют уже столько веков, но генетической памяти им никакой не прививается...
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347
Игорь Полчаса назад
Автору на заметку - "эффектное" не равно "эффективное"
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1k
Tevet 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Доктор 40 минут назад
Чиркаш в себя поверил )
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8k
rutt 48 минут назад
Сознательные граждане помогли в упаковке черныша
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15k
Григорий Бабкин 51 минуту назад
Обратили внимание, что помогать вязать подтянулись БЕЛЫЕ?

Тупые бабизяны думали, что победили. Ага. Если раньше их просто терпели, то теперь ненавидят.

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19k
тов.Suhov 55 минут назад
Обезьянин думал, что, типа, BLM, все делА...
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Тут лучше )))
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3k
Igor Grishaev Час назад
Эх, нашим бы полицейским такое выдали. А то возятся, пыхтят, вяжут, крутят по полчаса, наручники пытаются нацепить, пока в воронок не засунут.
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4k
просто Дмитрий Час назад
Уголек вздумал, но "пришлось огрести"
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56k
Aleksandr Час назад
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358
Ли Харви Освальд Час назад
Как правильно паковать уголь
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8
Serg Час назад
Достал этот клоун всех в спортзале так, что полисмена стали помогать.
Тоже все четко, не то что у нас с тысячью слов и толканиями.
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вместо тысячи слов...
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Классная вещь. Чего нашим ментам такие не купят ?
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18k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А мог получить пулю.
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278
Петр Петров Колька Валеркин сын Час назад
Повезло
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3752 поста (3710 в горячем)

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