Очень легко отделался

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ДТП произошло в Волжском на пересечении улице Карла Маркса и Комсомольская. Велосипедист не спешившись и на красный свет пытался "форсировать" проезжую часть по пешеходному переходу и столкнулся с фургоном. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
Ссылки по теме:
- Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии
- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
- Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД
- Надеюсь за руль он больше не сядет
- И самоустранился, и никого не зацепил
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