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Очень легко отделался

Очень легко отделался

Автор:
14 июня 2024 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   дети   идиот   машина   
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ДТП произошло в Волжском на пересечении улице Карла Маркса и Комсомольская. Велосипедист не спешившись и на красный свет пытался "форсировать" проезжую часть по пешеходному переходу и столкнулся с фургоном. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   дети   идиот   машина   
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3  комментария
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8k
Echo Час назад
Водителю фургона можно посочувствовать, дебилу на велике нет
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273
ya da Минуту назад
Тупой малолетний пиз@юк
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7k
Babangdida 10 минут назад
Тут претензия не на то, что не слез с велика, сколько на то, что попытался проскочить под носом грузовика, на красный (если судить по светофору на противоположном углу перекрёстка). Там ещё и машины с другой стороны двигались. Совсем берега попутал велосипедист.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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