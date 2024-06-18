Преданная родными и бросившая вызов обществу Джейн Барнелл

Украшает мужика борода. С этой строчкой из незамысловатой песенки не поспоришь. А как быть с женщиной? Она обречена на страдания, насмешки, и судьба бородатой дамы стать изгоем и посмешищем или по несколько раз в день скоблить щёки и подбородок бритвой и накладывать толстый слой грима?
А вот и нет. И эта леди наглядно доказала сей факт на своём примере.
Джейн Барнелл родилась в 1871 году в Северной Каролине. Её отец был бродячим мастером по изготовлению колясок и повозок русско-еврейского происхождения, а мать – наполовину индианкой катоба, наполовину ирландкой.
При рождении подбородок и щёки малышки были покрыты пухом, а к двум годам у неё появилась уже настоящая борода. Её суеверная мать считала дочку проклятой и заколдованной. Когда Джейн было четыре года, а её отец уехал по делам, она продала ребёнка в бродячий цирк под названием «Большой восточный семейный цирк и зверинец».
Цирк отправился в Европу, где в 1876 году Джейн заболела брюшным тифом и должна была умереть. «Добрые» коллеги бросили девочку на произвол судьбы. Но Джейн оказалась крепкой и выздоровела. Её нашёл отец и вернул домой, где она выросла на ферме своей бабушки-индианки. Получила образование, научилась бриться бритвой и в семнадцать лет устроилась на работу медсестрой в городскую больницу Уилмингтона.
Неприятный инцидент в больнице заставил Джейн вернуться на ферму, где весной 1892 года она познакомилась с Уильямом Хеклером, который владел фермой неподалёку от бабушкиной.
Хеклер помог Джейн устроиться на работу в цирк Джона Робинсона, где она пробыла четырнадцать лет. Девушка вышла замуж за музыканта из циркового оркестра.
У пары родилось двое детей, но, к сожалению, оба умерли в младенчестве. Скончался и первый муж Джейн. Покинув цирк Робинсона, артистка с необычной внешностью перешла в цирк братьев Форпо-Селлс. Вышла замуж за воздухоплавателя. Профессия подразумевала высокий риск, и год спустя муж погиб.
Её третий брак оказался несчастливым: супруг был алкоголиком. Но после развода Джейн встретила своего четвёртого мужа – бывшего клоуна Томаса О'Бойла. Барнелл и О'Бойл познакомились во время совместной работы на шоу и поженились в 1931 году.
Барнелл выступала в разных труппах, используя разные сценические псевдонимы, включая княгиню Ольгу, мадам Ольгу и леди Ольгу Родерик. В 1938 году закончила гастролировать и стала работать в музее Хьюберта на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Широкую известность она приобрела благодаря роли бородатой дамы в фильме Тода Браунинга «Уроды» в 1932 году. Барнелл позже сказала, что ненавидела этот фильм и считала его «оскорблением для всех уродов».
Скончалась яркая женщина, пережившая предательство близких и сумевшая стать по-своему счастливой, 21 июля 1945 года.
Источник:
- Дикая жизнь современной американки
- Испанская любовь советского композитора
- Бася Пясецка, её слово и дело
- Женщина-ваза: трагедия и счастье Джейн Уикс
- Счастье самой большой женщины в мире