Преданная родными и бросившая вызов обществу Джейн Барнелл

Джейн Барнелл родилась в 1871 году в Северной Каролине. Её отец был бродячим мастером по изготовлению колясок и повозок русско-еврейского происхождения, а мать – наполовину индианкой катоба, наполовину ирландкой.

При рождении подбородок и щёки малышки были покрыты пухом, а к двум годам у неё появилась уже настоящая борода. Её суеверная мать считала дочку проклятой и заколдованной. Когда Джейн было четыре года, а её отец уехал по делам, она продала ребёнка в бродячий цирк под названием «Большой восточный семейный цирк и зверинец».

Цирк отправился в Европу, где в 1876 году Джейн заболела брюшным тифом и должна была умереть. «Добрые» коллеги бросили девочку на произвол судьбы. Но Джейн оказалась крепкой и выздоровела. Её нашёл отец и вернул домой, где она выросла на ферме своей бабушки-индианки. Получила образование, научилась бриться бритвой и в семнадцать лет устроилась на работу медсестрой в городскую больницу Уилмингтона.