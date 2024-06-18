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Преданная родными и бросившая вызов обществу Джейн Барнелл

Преданная родными и бросившая вызов обществу Джейн Барнелл

Автор:
18 июня 2024 16:29
Сообщество : Истории
Метки: Джейн Барнелл   Жизнь   артистка   бородатая дама   женщина   знаменитость   леди Ольга Родерик   судьба   цирк   шоу   
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Украшает мужика борода. С этой строчкой из незамысловатой песенки не поспоришь. А как быть с женщиной? Она обречена на страдания, насмешки, и судьба бородатой дамы стать изгоем и посмешищем или по несколько раз в день скоблить щёки и подбородок бритвой и накладывать толстый слой грима?

А вот и нет. И эта леди наглядно доказала сей факт на своём примере.

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Джейн Барнелл родилась в 1871 году в Северной Каролине. Её отец был бродячим мастером по изготовлению колясок и повозок русско-еврейского происхождения, а мать – наполовину индианкой катоба, наполовину ирландкой. 

При рождении подбородок и щёки малышки были покрыты пухом, а к двум годам у неё появилась уже настоящая борода.  Её суеверная мать считала дочку проклятой и заколдованной. Когда Джейн было четыре года, а её отец уехал по делам, она продала ребёнка в бродячий цирк под названием «Большой восточный семейный цирк и зверинец».

Цирк отправился в Европу, где в 1876 году Джейн заболела брюшным тифом и должна была умереть. «Добрые» коллеги бросили девочку на произвол судьбы. Но Джейн оказалась крепкой и выздоровела. Её нашёл отец и вернул домой, где она выросла на ферме своей бабушки-индианки. Получила образование, научилась бриться бритвой и в семнадцать лет устроилась на работу медсестрой в городскую больницу Уилмингтона.

Неприятный инцидент в больнице заставил Джейн вернуться на ферму, где весной 1892 года она познакомилась с Уильямом Хеклером, который владел фермой неподалёку от бабушкиной.

Хеклер помог Джейн устроиться на работу в цирк Джона Робинсона, где она пробыла четырнадцать лет. Девушка вышла замуж за музыканта из циркового оркестра.

У пары родилось двое детей, но, к сожалению, оба умерли в младенчестве. Скончался и первый муж Джейн. Покинув цирк Робинсона, артистка с необычной внешностью перешла в цирк братьев Форпо-Селлс. Вышла замуж за воздухоплавателя. Профессия подразумевала высокий риск, и год спустя муж погиб.

Её третий брак оказался несчастливым: супруг был алкоголиком. Но после развода Джейн встретила своего четвёртого мужа – бывшего клоуна Томаса О'Бойла. Барнелл и О'Бойл познакомились во время совместной работы на шоу и поженились в 1931 году.

Барнелл выступала в разных труппах, используя разные сценические псевдонимы, включая княгиню Ольгу, мадам Ольгу и леди Ольгу Родерик. В 1938 году закончила гастролировать и стала работать в музее Хьюберта на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Широкую известность она приобрела благодаря роли бородатой дамы в фильме Тода Браунинга «Уроды» в 1932 году.  Барнелл позже сказала, что ненавидела этот фильм и считала его «оскорблением для всех уродов».

Скончалась яркая женщина, пережившая предательство близких и сумевшая стать по-своему счастливой, 21 июля 1945 года.

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Метки: Джейн Барнелл   Жизнь   артистка   бородатая дама   женщина   знаменитость   леди Ольга Родерик   судьба   цирк   шоу   
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ГТА Форевер 36 минут назад
Вот сейчас бы её в США, побеждала бы во всех конкурсах красоты! Жаль, родилась не в то время....
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Serg2001 Полчаса назад
Ей бы сейчас родиться. Считай Евровидение в кармане.
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