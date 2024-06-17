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Оставил детей сиротами

Оставил детей сиротами

Автор:
17 июня 2024 13:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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На Ленинградском шоссе в районе деревни Чашниково автобус со спешащим водителем устроил смертельное ДТП. По сообщениям очевидцев, автобус двигался быстрее потока в левой полосе и в какой-то момент, проспав дорожную ситуацию, что бы не столкнулся с попутным транспортом вырулил на встречную полосу, в которой ехал Дэу Матиз. В легковом автомобили погибли два взрослых члена семьи, сидящих спереди. Дети 1 и 3 лет, сидевшие сзади в детских креслах, выжили.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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1k
FreelancerND 45 минут назад
Вообше давно пора за трупы в следствие ДТП судить как за предумышленное убийство. Если ДТП по вине родителя, конечно.
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14k
Minos 16 минут назад
За рулем был какой-нибудь мастурбек?
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1k
Corkscrew 17 минут назад
В автобусе кто "баранку" крутил? Снова иностранный специалист?
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7k
Отвратительный Мужик 22 минуты назад
По справедливости, за смерть наказание должно быть только смерь.
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12k
BarOb 23 минуты назад
Есть вилка в штрафах, значит водителей автобусов и маршруток, нужно всегда штрафовать по максималке. Они рискуют не только своей задницей, они рискуют жизнью пассажиров. Мне один раз хватило проехать на автобусе до Москвы 500 км. Теперь только поезд. Водители двух одинаковых автобусов всю ночь играли в догонялки, обгоняя легковой транспорт, пассажиры даже делали замечание, такое ощущение, что туда набирают одних ушлёпков, нет уже старой гвардии профессионалов.
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4k
ProstoBoBka Полчаса назад
М-4 Дон разрешено 90, круиз поставил на 110 едем с семьей... В Ростовской области, по левому ряду обгоняют пассажирские автобусы 23, 61, 01 регионы... летят под 130!
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
?
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9k
Андрей 42 минуты назад
Жесть

хорошо, что хоть дети остались живы.
Сам часто вижу "летающие автобусы". О чём думают водители, я не понимаю
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14k
Том Сойер Час назад
Лётчик х.у.ев.... На этой бандуре, в левой полосе, быстрее потока - ну, какой же ты, сука, профессионал-то, а.....
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1594 поста (1618 в горячем)

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