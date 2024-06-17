Оставил детей сиротами

На Ленинградском шоссе в районе деревни Чашниково автобус со спешащим водителем устроил смертельное ДТП. По сообщениям очевидцев, автобус двигался быстрее потока в левой полосе и в какой-то момент, проспав дорожную ситуацию, что бы не столкнулся с попутным транспортом вырулил на встречную полосу, в которой ехал Дэу Матиз. В легковом автомобили погибли два взрослых члена семьи, сидящих спереди. Дети 1 и 3 лет, сидевшие сзади в детских креслах, выжили.

0 Сотрудники полиции сразу начали искать родственников. В итоге нашли дядю и тетю. Они вылетели в Москву, чтобы забрать детей.

На Ленинградском шоссе в районе деревни Чашниково автобус со спешащим водителем устроил смертельное ДТП. По сообщениям очевидцев, автобус двигался быстрее потока в левой полосе и в какой-то момент, проспав дорожную ситуацию, что бы не столкнулся с попутным транспортом вырулил на встречную полосу, в которой ехал Дэу Матиз. В легковом автомобили погибли два взрослых члена семьи, сидящих спереди. Дети 1 и 3 лет, сидевшие сзади в детских креслах, выжили. 2024-06-17T13:41:14+03:00 Пропустить

На Ленинградском шоссе в районе деревни Чашниково автобус со спешащим водителем устроил смертельное ДТП. По сообщениям очевидцев, автобус двигался быстрее потока в левой полосе и в какой-то момент, проспав дорожную ситуацию, что бы не столкнулся с попутным транспортом вырулил на встречную полосу, в которой ехал Дэу Матиз. В легковом автомобили погибли два взрослых члена семьи, сидящих спереди. Дети 1 и 3 лет, сидевшие сзади в детских креслах, выжили. 2024-06-17T13:41:14+03:00 Пропустить

На Ленинградском шоссе в районе деревни Чашниково автобус со спешащим водителем устроил смертельное ДТП. По сообщениям очевидцев, автобус двигался быстрее потока в левой полосе и в какой-то момент, проспав дорожную ситуацию, что бы не столкнулся с попутным транспортом вырулил на встречную полосу, в которой ехал Дэу Матиз. В легковом автомобили погибли два взрослых члена семьи, сидящих спереди. Дети 1 и 3 лет, сидевшие сзади в детских креслах, выжили. 2024-06-17T13:41:14+03:00 Пропустить

На Ленинградском шоссе в районе деревни Чашниково автобус со спешащим водителем устроил смертельное ДТП. По сообщениям очевидцев, автобус двигался быстрее потока в левой полосе и в какой-то момент, проспав дорожную ситуацию, что бы не столкнулся с попутным транспортом вырулил на встречную полосу, в которой ехал Дэу Матиз. В легковом автомобили погибли два взрослых члена семьи, сидящих спереди. Дети 1 и 3 лет, сидевшие сзади в детских креслах, выжили. 2024-06-17T13:41:14+03:00 Пропустить