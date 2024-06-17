Оставил детей сиротами

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На Ленинградском шоссе в районе деревни Чашниково автобус со спешащим водителем устроил смертельное ДТП. По сообщениям очевидцев, автобус двигался быстрее потока в левой полосе и в какой-то момент, проспав дорожную ситуацию, что бы не столкнулся с попутным транспортом вырулил на встречную полосу, в которой ехал Дэу Матиз. В легковом автомобили погибли два взрослых члена семьи, сидящих спереди. Дети 1 и 3 лет, сидевшие сзади в детских креслах, выжили.
Сотрудники полиции сразу начали искать родственников. В итоге нашли дядю и тетю. Они вылетели в Москву, чтобы забрать детей.
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хорошо, что хоть дети остались живы.
Сам часто вижу "летающие автобусы". О чём думают водители, я не понимаю