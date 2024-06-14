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Спасла собаку, но попала в ДТП

Спасла собаку, но попала в ДТП

Автор:
14 июня 2024 09:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   подстава   собака   
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В Новосибирске водитель грузовика въехал в хэтчбек Сузуки Сфит под управлением девушки, которая затормозила, чтобы не задавить собаку, выбежавшую на проезжую часть.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   подстава   собака   
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11  комментариев
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376
Голован Щекн 2 часа назад
водитель "профессионал" который не слышал про "соблюдай дистанцию" это печально
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1k
Сергей 6 минут назад
Когда ездил на Москвиче не крупных животин всегда пропускал меж колёс (ни одного прилёта в корму!) Но на нынешних "пузотёрках" такое не прокатит.
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3k
Андерсен 15 минут назад
"В Новосибирске водитель грузовика въехал в хэтчбек Сузуки Сфит..." Не торопитесь, когда пишете. Свифт, а не Сфит. И - въехал в хэтчбек грузовик, а не его водитель
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19k
Toxictofa 21 минуту назад
Не в собаке дело. На дорогу мог выбежать маленький ребенок, школотрон в наушниках, яжмать с коляской (выбрать нужное).
Поэтому реакция девушки была абсолютно правильной.
А вот дегенерат на грузовозе в глаза долбился и не соблюдал дистанцию.
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2k
CAIIIKA1908 21 минуту назад
слепошарый на грузовике, ему с высоты точно было видно, что собака по проезжей части бегает, но смотрел походу не на дорогу
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2k
Александр 22 минуты назад
Собака не права конечно, но пёс должен был держать дистанцию ( такое ощущение, что профессионалов на грузовиках не осталось, права получают при поступлении на работу, наверное)
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13k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Блин ну что за люди? А остановиться, предложить запись с регистратора?
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15k
Jearom 37 минут назад
Было 2 варианта - сбить собаку, переживать, ремонт - за свой счет. И притормозить. Да, получила в корму - но карма чиста + ремонт оплатит мужик.
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11k
Олегbl4 42 минуты назад
Когда ещё было живо ТВ6 и был "Дорожный патруль", транслировался сюжет, где на МКАДе один пытался собаку объехать, в итоге три трупа при ДТП. Собачка тоже погибла.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Собака !
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1583 поста (1618 в горячем)

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