Спасла собаку, но попала в ДТП

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В Новосибирске водитель грузовика въехал в хэтчбек Сузуки Сфит под управлением девушки, которая затормозила, чтобы не задавить собаку, выбежавшую на проезжую часть.
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- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
- Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД
- И самоустранился, и никого не зацепил
- Надеюсь за руль он больше не сядет
- Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии
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Поэтому реакция девушки была абсолютно правильной.
А вот дегенерат на грузовозе в глаза долбился и не соблюдал дистанцию.