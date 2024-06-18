«Я как мама среагировала, всё остальное мне неинтересно»: жительница Владикавказа объяснила, почему прогнала «голозадую» посетительницу из своего кафе

Коротенькие шорты девушки не на шутку возбудили почтенных матрон.
Вчера обсуждали девушку в шортах, которую не пустили в кафе из-за «распутного» внешнего вида. Хозяйка заведения велела ей идти своей дорогой и назвала «голож..ым гостем». А ещё одна местная жительница подошла к прелестнице сзади и потыкала куском плинтуса в её мясистую пятую точку.
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Многим это закономерно не понравилось - мы вроде в 21 веке живём. И девушка сама разберётся, как ей одеваться. Разве нет?
А сегодня хозяйка кафе объяснила свой поступок:
Я как мама среагировала, всё остальное мне неинтересно. Это должны решать не на таком уровне. Не хочу я сплетен и обсуждений - это моя позиция.
Обидно, что именно в таком формате, хотелось бы как-то по-человечески. Но это уже не один день и не два дня было. А я не хочу, чтобы мой ребёнок это видел, поэтому как бы вот так. По законам совести, я считаю, что я права, а там люди как хотят, пусть так и думают.
Выяснилось, что дама в шортах - никакая не туристка, это работница бара, который находится в том же ТЦ, что и кафе. Прибавим к этому сумбурные объяснения владелицы заведения и появляется новая версия конфликта - девушка обхаживала сына хозяйки кафе, а его мамаша с подругой прогоняли такую «невесту».
Санта-Барбара по-владикавказски.
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Где по-человечески и где самая мирная религия?
А про вероисповедание Осетин я в курсе не меньше Вашего.