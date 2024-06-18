FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9028 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Я как мама среагировала, всё остальное мне неинтересно»: жительница Владикавказа объяснила, почему прогнала «голозадую» посетительницу из своего кафе

«Я как мама среагировала, всё остальное мне неинтересно»: жительница Владикавказа объяснила, почему прогнала «голозадую» посетительницу из своего кафе

Автор:
18 июня 2024 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   владикавказ   скандал   туристка   шорты   
1647
1
1

Коротенькие шорты девушки не на шутку возбудили почтенных матрон.

Вчера обсуждали девушку в шортах, которую не пустили в кафе из-за «распутного» внешнего вида. Хозяйка заведения велела ей идти своей дорогой и назвала «голож..ым гостем». А ещё одна местная жительница подошла к прелестнице сзади и потыкала куском плинтуса в её мясистую пятую точку.

Многим это закономерно не понравилось - мы вроде в 21 веке живём. И девушка сама разберётся, как ей одеваться. Разве нет?

А сегодня хозяйка кафе объяснила свой поступок:

Я как мама среагировала, всё остальное мне неинтересно. Это должны решать не на таком уровне. Не хочу я сплетен и обсуждений - это моя позиция.

Обидно, что именно в таком формате, хотелось бы как-то по-человечески. Но это уже не один день и не два дня было. А я не хочу, чтобы мой ребёнок это видел, поэтому как бы вот так. По законам совести, я считаю, что я права, а там люди как хотят, пусть так и думают.

Выяснилось, что дама в шортах - никакая не туристка, это работница бара, который находится в том же ТЦ, что и кафе. Прибавим к этому сумбурные объяснения владелицы заведения и появляется новая версия конфликта - девушка обхаживала сына хозяйки кафе, а его мамаша с подругой прогоняли такую «невесту».

Санта-Барбара по-владикавказски.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Девушка   владикавказ   скандал   туристка   шорты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Serg2001 Час назад
Ждём третью версию со стороны сына!...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Garpia121 4 минуты назад
Тут не в пуританстве дело, а в элементарном приличии. Лично я помню времена, когда парня в спортивных шортах не пустили в продуктовый магазин в Москве. Есть одежда для дома, для спорта и для общественных мест. А этой конкретно даме уж точно не стоит так оголятся с такими телесами, даже на пляже. Так выглядеть только женщинам с низкой социальной ответственностью допустимо, и то, только в рабочее время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121k
Z_Павел Юрьевич_V 22 минуты назад
Она просто остальных посетителей пожалела. На такого бегемота смотреть можно и психику погнуть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew 23 минуты назад
Ну всё, теперь, после увиденного, сынулька хозяйки кафе станет шизоидным сексуальным маньяком, который из-за строгой мамаши будет охотиться на жирных туристок в шортах, чтобы наказать их за неподобающий внешний вид
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Круглов 23 минуты назад
Была бы красивая девушка с чистой кожей, так все только рады были бы, даже если в стрингах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Полчаса назад
Откровенно слабовато. Джинсовые шорты на подобных мадамах вызывают максимум глазное кровотечение. Чтобы были инфаркты и массовые самоубийства - шорты должны быть "леопардовые".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Артур 39 минут назад
Человек с панели решил зайти поесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Викторович 47 минут назад
Да что она себе такое позволяет? Сына владелицы кафе булками заманивает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Странно,почему то вдуть никто не хочет.Из комментаторов.Обычно тут очередь из вдувателей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Rus77 Час назад
А всех только шорты возмутили?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony Час назад
..от такой бежать и бежать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
АнтонПолднев Час назад
Хотелось бы по по-человечески

Где по-человечески и где самая мирная религия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
320
Серега АнтонПолднев Час назад
В Осетии 80-85 процентов православные христиане?О какой религии ты пишешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
В эту игру можно играть вдвоём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3011 постов (2964 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

311362



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Люди из стали. Виктор Пономарёв
Люди из стали. Виктор Пономарёв
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Набирающие популярность в сообществах
Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
Картинки со смыслом 
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Первая и такая успешная
Первая и такая успешная
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#забавно#машина#собака#кошка#конфликт#дети#удивительно
#животные#Юмор#история#факты#улыбнуло#Ynews#Япония#маразм#кино#Китай
#в мире#люди#позитив#новости#кот#Москва#США#Девушка#Россия#задержание
Первая и такая успешная Первая и такая успешная В Хабаровском крае зелёная мартышка напилась виски и терроризировала местных жителей В Хабаровском крае зелёная мартышка напилась виски и терроризировала местных жителей «Пусть едет в свою Европу»: В Ростове «непристойно одетая» девушка пришла на рынок и разозлила местных продавщиц «Пусть едет в свою Европу»: В Ростове «непристойно одетая» девушка пришла на рынок и разозлила... В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться Похвалился: в Сочи мужчина привёл на общественный пляж спутницу с голой грудью Похвалился: в Сочи мужчина привёл на общественный пляж спутницу с голой грудью "Нет, меня не колбасит!": в Новосибирске блондинка обматерила семью с ребёнком-инвалидом, заняв их место на парковке "Нет, меня не колбасит!": в Новосибирске блондинка обматерила семью с ребёнком-инвалидом, заняв...

На что жалуетесь?

Вернуться