«Я как мама среагировала, всё остальное мне неинтересно»: жительница Владикавказа объяснила, почему прогнала «голозадую» посетительницу из своего кафе

Многим это закономерно не понравилось - мы вроде в 21 веке живём. И девушка сама разберётся, как ей одеваться. Разве нет?

А сегодня хозяйка кафе объяснила свой поступок:

Я как мама среагировала, всё остальное мне неинтересно. Это должны решать не на таком уровне. Не хочу я сплетен и обсуждений - это моя позиция. Обидно, что именно в таком формате, хотелось бы как-то по-человечески. Но это уже не один день и не два дня было. А я не хочу, чтобы мой ребёнок это видел, поэтому как бы вот так. По законам совести, я считаю, что я права, а там люди как хотят, пусть так и думают.

Выяснилось, что дама в шортах - никакая не туристка, это работница бара, который находится в том же ТЦ, что и кафе. Прибавим к этому сумбурные объяснения владелицы заведения и появляется новая версия конфликта - девушка обхаживала сына хозяйки кафе, а его мамаша с подругой прогоняли такую «невесту».

Санта-Барбара по-владикавказски.