Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с личной охраной

Позднее выяснились интересные детали происшествия. Оказалось, что драку спровоцировали албанские фанаты, которые выступили в роли шакала Табаки. Они указали на бар, где сидят сербы, и убедили на них напасть. Англичане вошли в помещение и приняли на себя основной удар, а когда драка "выплеснулась" наружу, албанцы начали закидывать сербов бутылками и стульями. Но заметив, что англичане начали отгребать, быстро ретировались, оставив англичан на наедине с сербами.