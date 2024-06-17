Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с личной охраной

Самое смешное в истории, что англичан на сербов натравили албанцы, которые смогли сбежать с минимальными потерями. А вот англичанам не повезло.
Вчера в немецком Гельзенкирхене произошла курьёзная потасовка между сербскими и английскими фанатами. Последним пришлось быстро уносить ноги, поскольку среди сербов были члены элитного подразделения "Кобра" в штатском, которые охраняли важную персону. А именно, Данило Вучича — сына действующего президента страны.
Источник:
Позднее выяснились интересные детали происшествия. Оказалось, что драку спровоцировали албанские фанаты, которые выступили в роли шакала Табаки. Они указали на бар, где сидят сербы, и убедили на них напасть. Англичане вошли в помещение и приняли на себя основной удар, а когда драка "выплеснулась" наружу, албанцы начали закидывать сербов бутылками и стульями. Но заметив, что англичане начали отгребать, быстро ретировались, оставив англичан на наедине с сербами.
Источник:
К счастью, на место потасовки быстро прибыли сотрудники полиции, которые были наготове и знали о непростых перипетиях албано-сербской и британской дружбы. Сообщается, что пострадали два англичанина, их увезли на скорой с травмами головы.
Источник:
Источник:
Отмечается, что в потасовке принимал участие и Данило Вучич. По данным некоторых изданий, он водится не только с сербскими футбольными хулиганами, но и экстремистскими группировками и криминальным подпольем. А сборная Сербии, к слову, проиграла англичанам со счётом 0:1.
Источник:
- В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой
- В Германии сыр с клещами снова набирает популярность
- Первый официальный портрет короля Карла III вызвал у британцев немало вопросов
- Футболистов любительского ФК "Хоса" задержали за потасовку на футбольном поле
- Огромную дыру в земле обнаружили в Германии