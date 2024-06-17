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Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с личной охраной

Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с личной охраной

Автор:
17 июня 2024 18:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Албания   Британия   Видео   Германия   ЧЕ2024   потасовка   сербия   футбольные фанаты   
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Самое смешное в истории, что англичан на сербов натравили албанцы, которые смогли сбежать с минимальными потерями. А вот англичанам не повезло.

Вчера в немецком Гельзенкирхене произошла курьёзная потасовка между сербскими и английскими фанатами. Последним пришлось быстро уносить ноги, поскольку среди сербов были члены элитного подразделения "Кобра" в штатском, которые охраняли важную персону. А именно, Данило Вучича — сына действующего президента страны.

Позднее выяснились интересные детали происшествия. Оказалось, что драку спровоцировали албанские фанаты, которые выступили в роли шакала Табаки. Они указали на бар, где сидят сербы, и убедили на них напасть. Англичане вошли в помещение и приняли на себя основной удар, а когда драка "выплеснулась" наружу, албанцы начали закидывать сербов бутылками и стульями. Но заметив, что англичане начали отгребать, быстро ретировались, оставив англичан на наедине с сербами.

К счастью, на место потасовки быстро прибыли сотрудники полиции, которые были наготове и знали о непростых перипетиях албано-сербской и британской дружбы. Сообщается, что пострадали два англичанина, их увезли на скорой с травмами головы.

Отмечается, что в потасовке принимал участие и Данило Вучич. По данным некоторых изданий, он водится не только с сербскими футбольными хулиганами, но и экстремистскими группировками и криминальным подпольем. А сборная Сербии, к слову, проиграла англичанам со счётом 0:1.

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Метки: Албания   Британия   Видео   Германия   ЧЕ2024   потасовка   сербия   футбольные фанаты   
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Андрей Иванов 46 минут назад
А сборная фанатов выиграла 2:0
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Алекс Лом Полчаса назад
Наглицкие фанаты вечно огребают отовсюду то их якобы русский спецназ откиздил на ЕВРО 2016 а на самом деле простые фаны напинали теперь на сербов нарвались .
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