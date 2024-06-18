Сотрудница закусочной оригинально отомстила клиенту

FISHKINET
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме "Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала,... 12 необычных реклам, которые подняли маркетинг на новый уровень 12 необычных реклам, которые подняли маркетинг на новый уровень "Ели голубей" и другие семейные треш-истории и секреты, которые хотелось бы забыть "Ели голубей" и другие семейные треш-истории и секреты, которые... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Эффектное задержание в тренажерном зале Эффектное задержание в тренажерном зале Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с личной охраной Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них... В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья День рождения в стиле «Каламбур» День рождения в стиле «Каламбур» «Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами «Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим... «Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в «геноциде русского народа» «Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из... Тем временем в Северной Корее Тем временем в Северной Корее В Екатеринбурге отец семейства разогнал мигрантов под окнами его дома с помощью ружья В Екатеринбурге отец семейства разогнал мигрантов под окнами его... Лолита без штанов, Киркоров-ковбой и другие звёзды на премии МУЗ-ТВ Лолита без штанов, Киркоров-ковбой и другие звёзды на премии МУЗ-ТВ "Снял? Да ладно!": кита Станислава, который запутался в сетях, удалось спасти "Снял? Да ладно!": кита Станислава, который запутался в сетях,... 17 странных штуковин, выброшенных на берег 17 странных штуковин, выброшенных на берег В питерской академии милиции прошли обыски после того, как студентку этого училища поймали в маршрутке в состоянии наркотического опьянения В питерской академии милиции прошли обыски после того, как... Валун сметает всё на своём пути Валун сметает всё на своём пути Двухэтажный плот с баней Двухэтажный плот с баней
Главная > Авто
Сотрудница закусочной оригинально отомстила клиенту

Сотрудница закусочной оригинально отомстила клиенту

Автор:
18 июня 2024 08:32
Метки: Видео   США   бариста   в мире   клиент   конфликт   
1271
1
2

В США есть киоски, кофе в которых готовят и подают полуголые девушки — этот феномен носит название «бикини-бариста». В одном из подобных заведений в Сиэтле у сотрудницы возник спор с клиентом из-за стоимости кофе.

Клиент, недовольный ценообразованием заведения, забрал свои напитки, а затем выплеснул их в сторону несговорчивой сотрудницы закусочной. Судя по кадрам видеозаписи, девушка оказалась готова к такому повороту событий и нанесла удар молотком по лобовому стеклу легковушки.

Клиент, расстроенный 22 долларами за кофе объемом около 950 мл и воду объемом около 710 мл, попросил вернуть ему 5 долларов. Когда сотрудница, 23-летняя Эмма Ли, отказалась, клиент предложил ей вернуть напитки в обмен на деньги. После игнорирования клиентом дальнейших просьб уйти бариста пообещала вылить на него его заказ. Парень попросил вернуть напитки и сказал, что она может оставить деньги себе, однако бросил напитки в сторону сотрудницы, как только она их отдала. В ответ Ли разбила молотком лобовое стекло покупателя.

Со слов работницы американского общепита, после угроз прозвучавших в её сторону, а затем вылитых напитков, она решила отомстить недовольному клиенту, а после того, как он уехал, вызвала полицейских, которые запретили молодому человеку пользоваться услугами заведения.

Эмма Ли рассказала, что мужчина был постоянным клиентом и раньше уже жаловался на стоимость его заказов.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   США   бариста   в мире   клиент   конфликт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
GROMOZEKA 36 минут назад
Все улыбаются, спрашивают - «как дела»…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Marlboro 5 минут назад
Прямо как в Анапе... чихнул, наругали, пырнул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata 12 минут назад
Молодец девчонка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ 17 минут назад
как говорил один мудрый человек: подарки - это обмен ненужными вещами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Старичок Полчаса назад
а в чем заключается "полуголость"? видны татухи на животе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений Д Полчаса назад
встретились 2 неадеквата
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3342 поста (3279 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1028400



Другие посты автора
Популярное
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
"Что там происходит?": мэра Алатыря забрасывают вопросами о сцене в машине, снятой камерой фотофиксации
"Что там происходит?": мэра Алатыря забрасывают вопросами о сцене в машине, снятой...
Набирающие популярность
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
А кто такой Уэф?
А кто такой Уэф?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#факты#Москва#собака#Россия#задержание#заложники#Германия
#в мире#Прикол#история#забавно#кошка#США#рыба#кино#конфликт#Япония
#люди#интересно#новости#Китай#позитив#кот#ЧП#Пёс#машина#полиция
Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку Клиенты ресторана оставили щедрые чаевые официанту Клиенты ресторана оставили щедрые чаевые официанту После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос 17 примеров обслуживания клиентов, которые должны служить примером для всех 17 примеров обслуживания клиентов, которые должны служить примером для всех Примеры нереально крутого клиентоориентированного сервиса Примеры нереально крутого клиентоориентированного сервиса

На что жалуетесь?

Вернуться