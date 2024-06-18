Сотрудница закусочной оригинально отомстила клиенту

Со слов работницы американского общепита, после угроз прозвучавших в её сторону, а затем вылитых напитков, она решила отомстить недовольному клиенту, а после того, как он уехал, вызвала полицейских, которые запретили молодому человеку пользоваться услугами заведения.

Эмма Ли рассказала, что мужчина был постоянным клиентом и раньше уже жаловался на стоимость его заказов.