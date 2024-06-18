Сотрудница закусочной оригинально отомстила клиенту

В США есть киоски, кофе в которых готовят и подают полуголые девушки — этот феномен носит название «бикини-бариста». В одном из подобных заведений в Сиэтле у сотрудницы возник спор с клиентом из-за стоимости кофе.
Клиент, недовольный ценообразованием заведения, забрал свои напитки, а затем выплеснул их в сторону несговорчивой сотрудницы закусочной. Судя по кадрам видеозаписи, девушка оказалась готова к такому повороту событий и нанесла удар молотком по лобовому стеклу легковушки.
Клиент, расстроенный 22 долларами за кофе объемом около 950 мл и воду объемом около 710 мл, попросил вернуть ему 5 долларов. Когда сотрудница, 23-летняя Эмма Ли, отказалась, клиент предложил ей вернуть напитки в обмен на деньги. После игнорирования клиентом дальнейших просьб уйти бариста пообещала вылить на него его заказ. Парень попросил вернуть напитки и сказал, что она может оставить деньги себе, однако бросил напитки в сторону сотрудницы, как только она их отдала. В ответ Ли разбила молотком лобовое стекло покупателя.
Со слов работницы американского общепита, после угроз прозвучавших в её сторону, а затем вылитых напитков, она решила отомстить недовольному клиенту, а после того, как он уехал, вызвала полицейских, которые запретили молодому человеку пользоваться услугами заведения.
Эмма Ли рассказала, что мужчина был постоянным клиентом и раньше уже жаловался на стоимость его заказов.
Источник:
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Так то да, я на стороне девочки, но ушлые юристы могут все перевернуть.