В Татарстане бабушку избили на глазах у внуков на базе отдыха

Вечером пятницы 59-летняя Елена лежала у бассейна, приглядывала за внуками. Внезапно на горизонте появилась гиперактивная барышня и сказала детям убираться с глаз долой (это мы сильно смягчили). Бабуля посоветовала молодухе быть повежливее, за что та дважды ударила её по носу и один раз по ключице. Гостью, которая хотела заступиться, — послала на три понятные буквы.





Яна, дочь Елены, говорит, что отправила маму в Утрау, потому что думала: там безопасно — глэмпинг позиционируется халяльным, считается одним из самых дорогих. По её словам, работники не только не заметили драку, но и не извинились уже после, а ещё не дали полиции данных той самой гостьи: мол, всё конфиденциально. Яна уверена: руководство не хочет портить репутацию. Мы позвонили в клуб, но нам отказали в комменте и бросили трубку.