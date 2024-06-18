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В Татарстане бабушку избили на глазах у внуков на базе отдыха

В Татарстане бабушку избили на глазах у внуков на базе отдыха

Автор:
18 июня 2024 10:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Татарстан   бабушка   база отдыха   конфликт   негатив   
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Её дочь говорит, что сотрудники не разняли драку, хотя на территории десятки камер.

Вечером пятницы 59-летняя Елена лежала у бассейна, приглядывала за внуками. Внезапно на горизонте появилась гиперактивная барышня и сказала детям убираться с глаз долой (это мы сильно смягчили). Бабуля посоветовала молодухе быть повежливее, за что та дважды ударила её по носу и один раз по ключице. Гостью, которая хотела заступиться, — послала на три понятные буквы.


Яна, дочь Елены, говорит, что отправила маму в Утрау, потому что думала: там безопасно — глэмпинг позиционируется халяльным, считается одним из самых дорогих. По её словам, работники не только не заметили драку, но и не извинились уже после, а ещё не дали полиции данных той самой гостьи: мол, всё конфиденциально. Яна уверена: руководство не хочет портить репутацию. Мы позвонили в клуб, но нам отказали в комменте и бросили трубку.

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Метки: Видео   Татарстан   бабушка   база отдыха   конфликт   негатив   
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15  комментариев
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7k
satra 2 часа назад
"глэмпинг", "халяльным", "Елена" и голожопые девицы - "все смешалось в доме Облонских".
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354
Игорь 3 минуты назад
По видео всё банально - две курицы (хабалки) зацепились языками. Победила физически та кто шустрее (моложе), что логично. А потом в схватке спин - тоже видимо спина у молодой посильней, что тоже не удивляет.
Бабушки тоже всякие бывают. Короче - фишка в чем?!
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12k
Дмитрий 36 минут назад
Как "нравятся" эти односторонние заявления. А мужик в чёрном, который разнимал, это кто? А что говорит противоположная сторона? "Полицейским не дали" чего то там. А зачем что то давать, если дама вот она. Здесь же. И это не оправдывая того, что она, "молодуха" действительно ударила женщину. Как минимум побои в любом случае будут. Но опять эта односторонность в статье! "Вот мы какие и ты, читатель, должен встать на нашу сторону и осудить другую сторону!" И если уж на то пошло ещё два вопроса! Первый: А вы обратились в мед. учреждение для фиксации побоев? Второй: а заявление написано в полицию? Вы сделайте минимум, как говорится. А уж полиция там найдёт способ как найти виновника(его его искать если он здесь же).
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2k
Михаил 44 минуты назад
"глэмпинг позиционируется халяльным"
Бэн, это Данила! Ай нид хэлп!
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1k
JocKey 56 минут назад
Меня одного смущает цвет воды в бассейне?
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317
Артём 57 минут назад
А почему не написано, что они написали заявление в полицию? Они ведь написали, да?
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2k
max Час назад
Потому что не нужно, по всяким Чуркастанам ездить. Это всё равно что поехать в сафари, там шакалы тоже не в клетках.
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317
Артём max Час назад
Татарстан - чуркестан? Вы - ебобо.
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32
Iosif Stalin 2 часа назад
Бред какой-то, в смысле не дали полиции данные? Может просто надо было снять побои и написать заявление или в Татарстане все такие вопросы решают по другому?
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