В Греции сгорел дотла редкий суперкар стоимостью 4 миллиона долларов

Koenigsegg Jesko Attack Nur Edition стоил 4 миллиона долларов и был украшен натуральным золотом. 1600-сильный суперкар способен развить скорость более 500 км/ч.
В Греции сгорел суперкар Koenigsegg Jesko в эксклюзивной версии Attack Nur Edition. Автомобиль полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Фото и видео с места аварии опубликовали на странице supercar.fails в Instagram*.
Всё произошло внезапно и очень быстро. По словам очевидцев, автомобиль отъехал от отеля, но пробыл в пути не более 5 минут, как вдруг загорелся. В считанные минуты огонь охватил весь Koenigsegg Jesko и сжег дотла, превратив элитный автомобиль в груду металлолома.
Шведский суперкар Koenigsegg по неизвестным причинам загорелся на трассе вблизи Афин. Карбоновое авто очень быстро выгорело и от него остался лишь остов. К счастью, водитель не пострадал.
Koenigsegg Jesko Attack Nur Edition — особая лимитированная версия модели. Купе украсили натуральным золотом, также немало декора из неокрашенного карбона. За уникальное авто заплатили 4 миллиона долларов.
Koenigsegg Jesko Attack способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить более 500 км/ч. Koenigsegg готовится установить новый мировой рекорд скорости среди серийных авто.
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