В Греции сгорел дотла редкий суперкар стоимостью 4 миллиона долларов

В Греции сгорел суперкар Koenigsegg Jesko в эксклюзивной версии Attack Nur Edition. Автомобиль полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Фото и видео с места аварии опубликовали на странице supercar.fails в Instagram*.

Всё произошло внезапно и очень быстро. По словам очевидцев, автомобиль отъехал от отеля, но пробыл в пути не более 5 минут, как вдруг загорелся. В считанные минуты огонь охватил весь Koenigsegg Jesko и сжег дотла, превратив элитный автомобиль в груду металлолома.

