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В Греции сгорел дотла редкий суперкар стоимостью 4 миллиона долларов

В Греции сгорел дотла редкий суперкар стоимостью 4 миллиона долларов

Автор:
18 июня 2024 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   новости   сгорела машина   суперкар   фото   
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Koenigsegg Jesko Attack Nur Edition стоил 4 миллиона долларов и был украшен натуральным золотом. 1600-сильный суперкар способен развить скорость более 500 км/ч.

В Греции сгорел суперкар Koenigsegg Jesko в эксклюзивной версии Attack Nur Edition. Автомобиль полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Фото и видео с места аварии опубликовали на странице supercar.fails в Instagram*.


Всё произошло внезапно и очень быстро. По словам очевидцев, автомобиль отъехал от отеля, но пробыл в пути не более 5 минут, как вдруг загорелся. В считанные минуты огонь охватил весь Koenigsegg Jesko и сжег дотла, превратив элитный автомобиль в груду металлолома.

Шведский суперкар Koenigsegg по неизвестным причинам загорелся на трассе вблизи Афин. Карбоновое авто очень быстро выгорело и от него остался лишь остов. К счастью, водитель не пострадал.


Koenigsegg Jesko Attack Nur Edition — особая лимитированная версия модели. Купе украсили натуральным золотом, также немало декора из неокрашенного карбона. За уникальное авто заплатили 4 миллиона долларов.


Суперкар Koenigsegg Jesko Attack — один из самых быстрых автомобилей в мире. Шведское купе оснащено 5,0-литровым V8 твин-турбо, который развивает 1600 л. с. и 1500 Н∙м и может работать на бензине или этаноле.


Koenigsegg Jesko Attack способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить более 500 км/ч. Koenigsegg готовится установить новый мировой рекорд скорости среди серийных авто.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   авто   новости   сгорела машина   суперкар   фото   
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дмитрий викторович 51 минуту назад
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Miralanim
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